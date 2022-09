"IZLEČENA SAM" Nataša Bekvalac napravila ZAVODLJIVI snimak i podigla TEMPERATURU! Od ovih oblina muškarci padaju u NESVEST

Pevačica Nataša Bekvalac otputovala je na odmor u Mikonos odakle je objavila zavodljivi video snimak na društvene mreže.

Ona je pozirala na belim stepenicama u jednodelnom kupaćem kostimu sa izrezima koji joj je naglasio obline. Nataša je dodirivala kosu i uživala na suncu i u lepom vremenu.

foto: Printscreen/Instagram

"Nekim čudom, izlečena sam", napisala je Nataša na Instagramu, a dobila mnogo komplimenata na račun izgleda.

Podsetimo, Nataša Bekvalac već mesecima renovira stan u naselju Dedinje u Beogradu i po svoj prilici radovima se ne nazire kraj.

foto: Printscreen/Instagram

Odlučila je sve da promeni, od poda do plafona, a to će ovaj put da je košta oko 100.000 evra. Međutim, to nije problem jer je muzička zvezda dobro naplatila turneju po Americi, navodi izvor blizak Bekvalčevoj za Kurir.

