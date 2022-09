ŠOKANTNA ISPOVEST JELENE MAĆIĆ: Depresiju izlečila PRIČAJUĆI SAMA SA SOBOM, a potom bacila sve stvari u kontenjer ZBOG OVOGA

Šminkerka Jelena Maćić otkrila je u emisiji Realna priča o dugogodišnjoj depresiji koju je jedva izlečila, a zbog nje i izašla iz sveta mode.

Voditeljku Isidoru Lukić interesovalo je kako se dolazi do toga da te baš briga šta će ljudi da kažu.

- Zaključila sam da ja zapravo od tuđeg mišljenja ne živim. Ja sve što govorim, ne govorim zato što sam bogom dana pa nešto prepamenta. Ne, iz mene progovara loše iskustvo. Vrlo dobro znam kada živite projekciju za druge. Ja sam živela tu projekciju pa sam se našla u ozbiljnoj depresiji. Pa ne smeš nikome da kažeš da si depresivan jer bi rekli "ti si bezobrazna sada, imaš savršenog muškarca, posao, prijatelje" - rekla je šminkerka.

foto: Kurir Televizija

- Ljudi ne znaju šta je depresija. Prvo depresivni ljudi su uvek nasmejani u javnosti. Ja jesam savladala tu depresiju i trajalo je to 3 do 4 godine. Jedini čovek sa kojim sam kontaktirala, bio je ozbiljan psihijatar i on je meni dao jedan ozbiljan savet kada sam se iščupala, a nisam bila sigurna da li zaista jesam. Rekao je "Jelena imaš 3 mogućnosti. Jedna je da ideš kod psihijatra, mnogo će te koštati, a efekta nema. Druga je da ti prepiše lekove, mnogo će te koštati, a efekta nema. Treća je da pričaš sama sa sobom, ništa te neće koštati, a efekta ima" - rekla je šminkerka.

foto: Kurir Televizija

- Ja sam vodila neke unutrašnje monologe, prestala sam da radim. Tako sam i izašla sa posla. Jedan dan sam se probudila i onu kompletnu garderobu i sve ono po čemu sam bila poznata sam bacila pored kontenjera. A par godina sam bila najbolje obučena žena u Srbiji. Ostavila sam samo patike, trenerke jer sam znala da će život da mi krene u drugom pravcu - rekla je šminkerka.

- Kada se više ne pojavljujete tako glamurozni, vi shvatite da je sve to jedan površan svet. Shvatiš da trebe niko nije cenio zato što nešto znaš, već zato što ti izgledaš kao neko ko zna. Ti da bi bio vrhunski stilista, nije dovoljno da izgledaš tako već moraš nešto da znaš, a ja te poslove vrhunski poznajem. Onda sam shvatila da ja nemam za koga da radim i da ti ljudi nisu svesni toga koliko ja to dobro znam. To je bilo bacanje mog vremena - rekla je šminkerka.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:39 ŠOK! JA SAM DOŠLA OVDE DA SE UDAM I ČISTI SE! Jelena Maćić osula po devojkama iz unutrašnjosti: To su PROFESIONALNE UDVARAČICE