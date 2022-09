Tamo je sigurno toplo tokom jeseni! Sa Travellandom u Dubai po najnižim cenama deluxe hotela 5*

Nedostaje vam sunca? Tamo ga ima tokom cele godine! Destinacija koju svi žele da posete bar jednom u svom životu je svakako Dubai. Najpovoljnije ponude aranžmana i to sa polascima svakog dana nalaze se u agenciji “Travelland”.

U Dubaiju sve što postoji nosi prefiks “naj”. I čini vam se da je nedostižno uopše biti u takvom okruženju. Međutim, srpski turisti su i te kako ljubitelji ovog fantastičnog grada i destinacije iz snova. Zahvaljujući pristupačnim cenama paket aranžmana koje nudi agencija “Travelland”, mnogi će posetiti Dubai već tokom oktobra. HIT cenu ima jedan od najprodavanijih hotela - Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers 5*.

Hotel se nalazi u oblasti Jumeirah Lake Towers, u blizini glavnog puta Sheikh Zayed, na otprilike 600 metara od metro stanice, 3km od šoping centra Dubai Marina Mall, 5km od Jumeirah plaže i šetališta "The Walk". Gosti hotela imaju besplatan šatl bus koji ih vozi do plaže Riva Beach, gde dobijaju gratis ležaljke, suncobran i po jedan peškir po osobi. Za svu potrebnu pomoć radi lakšeg snalaženja na destinaciji, na raspologanju je vodič na srpskom jeziku. Boravak je moguć na 5, 6, 7, 9 noćenja. Polazaka za Dubai ima svakog dana do kraja godine. Najniža cena tokom meseca oktobra ja 795 evra (6 dana/5 noći).

foto: Promo

Sheraton Jumeirah Beach Resort 5* je hotel koji se toplo preporučuje za kvalitetan boravak u Dubaiu, tačnije delux smeštaj. Hotel se nalazi u prostranom vrtu sa palmama, na peščanoj plaži Jumeirah Beach Residence (JBR), na početku atraktivnog šetališta u Dubaiju "Tha Walk", u blizini mnogobrojnih restorana, prodavnica, hotela. Paket od 6 dana tokom oktobra meseca košta 1341 evro, a usluga je ALL INCLUSIVE. Polasci su naravno mogući svakog dana.

foto: Promo

Još jedan hotel modernog dizajna sa 9 spratova otvoren u decembru 2022. privučiće vašu pažnju. Lociran je na samoj plaži na Deira ostrvu, a obezbeđuje izuzetan sadržaj – čak 4 restorana, 3 bazena, Spa centar samo za žene, ležaljke, suncobrane i peškire pored bazena, salu za konferencije, Wi-Fi internet, teretanu, saunu, đakuzi i akva park Splash Water World sa bazenima i toboganima za odrasle i decu (minimalna visina za ulaz je 120cm), sportovi na vodi - pedalina, kajak, stand-up paddle surfovanje… U pitanju je Riu Hotel Dubai 4*, a njegova najniža cena za boravak na 6 dana je 1258 evra, dok je za 10 dana cena 1874 evra u oktobru mesecu.

foto: Promo

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Radno vreme agencije “Travelland” je radnim danima od 9-20h, subotom od 9-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst