I DALJE OGORČEN ZBOG DEJANOVE POBEDE! Golubović nije štedeo reči, izneo ŽESTOKE OPTUŽBE na NJEGOV RAČUN, spomenuo i DALILU!

Kristijan Golubović je večeras opleo po pobedniku "Zadruge 5" Dejanu Dragojeviću tokom razgovora sa zadrugarima.

Kristijan smatra da je Dejan pobedio samo zato što ga je žena prevarila i da se narod sažalio.

foto: Printscreen YouTube

- To kao kad bih ja prevario Kristinu, ona da uđe ovde i pobedi. Ne bi me čudilo da su imali to u planu. Baš se ovde desilo posle pet godina. Promenio veru za večeru. To nije dokaz ljubavi, to je malouman čovek. On prodao veru, ona muža, to su ono priče žrtve, šta će sad, život je gotov. To ima u jednoj našoj zgradi na deset mesta. Lete televizori. Više mi je pun k*rac rijaliti degenerika. Treba deca ova da pokažu umetnost. Život ide dalje. Pun mi je k*rac ove balkanse devijacije. Šta su prošli oni u životu van rijalitija? Život je kad ti sabljom odseku ruku, pa se boriš za život, pa odeš kod kuma, a on ti kaže da nema pare - pričao je Kristijan.

Podsetimo, nakon Aleksandrinog ulaska, Golubović i Aleksandra Nikolić već nekoliko dana ratuju, a Dejan mu je žestoko uzvratio na prozivke.

- Vidim da me je Kristijan ogovarao, da se svađao sa Aleksandrom. To me nije nešto iznerviralo, jer znam da ona može da se svađa u nedogled. Što se mene tiče, razmišljao sam da li da odgovorim na ovu prozivku jer je on vernik, a dirati ljude u veri mi nije nešto čime bih mogao da se pohvali. Ali, setio sam se kako je on u veri - ulazio je u crkvu kada je sakrivao drogu, kada mu je trebao štek. Tada je crkvu koristio kao skladište, gde je to gurao samo Bog zna. Pritom je mamu svoju strpao u zatvor, jer je drogu stavljao kod nje u stan. Ja sam iz Veternika, seljak, najgori, ovakav-onakav, p*čka. Ali, druže, pričaš o mangupstvu, a poturio si kevu da ti čuva drogu, nemoj me zaj*bavati.

Kurir.rs

Bonus video:

02:44 KRISTIJAN GOLUBOVIĆ ZA 1 DAN ZARADIO 3.800 DOLARA! Kristina pokazala dokaz pa šokirala: Za 3 meseca uzme 50.000 EVRA OD TIK TOKA