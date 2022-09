"GDE GOD SE POJAVIM, NEMAM MIRA! IMAO SAM ANKSIOZNOST" Dragojević priznao kako mu je bilo posle pobede u rijalitiju, ON mu pomogao

Dejan Dragojević je tokom svog gostovanja istakao da mu se život nakon pobede u "Zadruzi" dosta promenio, ali i da je za to zaslužan i njegov brat David.

On je otkrio da je smršao četiri kilograma i da nastavlja dalje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ima života i posle "Zadruge", a veliki udeo u svemu tome ima David. Budi me svako jutro da idemo da trčimo, šetamo, treniramo, on se bavi i tom ishranom... I ja sam se malo raširio kao on! Smršao sam četiri kilograma za dve nedelje, planiram da nastavim dalje s tim. Imao sam anksioznost od gomile ljudi, da se pojavim bilo gde - otkriva Dejan.

foto: Pritnscreen

- Gde god da se pojavim, nemam mira. Bili smo nedavno u Sarajevu, nisam mogao da izađem napolje, od restorana do auta je bilo 50 metara, to je bio haos! Napredovao sam u tome, pre se recimo nisam javljao na nepoznate brojeve, a sada se javim! Sad mi je mnogo lakše, oslobađam se. Oslonio sam se na Davida, on funkcioniše mnogo lakše i bolje nego ja, ja da bih upao u to funkcionisanje treba mi par godina, tako da, hvala Bogu, imam njega - zaključuje Dejan u emisiji "Amidži šou".

Kurir.rs/K.Đ.