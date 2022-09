"VEĆ 20 GODINA IDEM KOD PSIHOTERAPEUTA" Marija Šerifović otkrila sa čim se BORI, pa pomenula majku Vericu!

Pevačica Marija Šerifović (37) otkriva da već 20 godina ide kod psihoterapeuta.

Evrovizijska zvezda priča da joj je ponekad potrebna stručna pomoć kako bi rešila neke probleme. Pevačica priča da psihoterapija ne sme da bude tabu i savetuje svoje fanove da, kad ne mogu da "pobede svoje demone", potraže pomoć.

- Svakodnevno radim na sebi zajedno s terapeutom već 20 godina! Borim se da nađem što adekvatnije načine da "savladavam" život iz dana u dan, da mi bude što bolji i produktivniji. To nekad radim s terapeutom, nekad sama sa sobom, a nekad uz pomoć ljudi koji me okružuju - kaže Marija i dodaje da joj je pomoć bila i te kako potrebna u stresnim situacijama:

foto: ATA Images

- Retko mi dođe "žuta minuta", to mi se možda pet puta desilo do sada u životu... To su bile užasno stresne situacije, koje sam nekad znala da rešim, nekada ne... Ipak sam ja samo osoba od krvi i mesa!

Pevačica je nedavno bila u žiži javnosti kad je na društvenim mrežama osvanuo snimak na kome u besu udara auto posle, kako se nagađalo, svađe sa svojom partnerkom. Marija tvrdi da je tad sebe povredila i da nikad nikog nije udarila:

foto: Printscreen/Pink

- Svi misle da sam agresivac i da sam u stanju nekog da udarim, a ja sam zapravo samo glasna. Ja samo glasno pričam, glasno se smejem, glasno se svađam, glasno volim... Ne umem drugačije! - kaže pevačica, koja je posle tog skandala bila na meti osuda na Tviteru i Instagramu:

- Ne podržavam društvene mreže! Da se pitam, deci ne bih dopustila da tamo imaju profile pre srednje škole. Ja još nisam majka, ali bih posavetovala roditelje da budu više prisutni u životima svoje dece.

foto: Printscreen YouTube

Marija priča da je njena majka, folk legenda Verica Šerifović, navikla na njene "bubice".

- Možda je moja majka zamišljala da budem pijanistkinja ili da pevam u Karnegi holu, ali ja sam Marija Šerifović, pametna i luda! Navikla je mama na mene ovakvu i srećna sam što me je naučila da budem disciplinovana, da poštujem druge ljude i tuđe vreme - završava priču Šerifovićeva.

