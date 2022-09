"NAPLAĆUJEM PO SATU, A SVE ODRADIM ZA 15 MINUTA" Elektra otkrila koliko koštaju njene SEKS usluge, pomenula balkanske PROSTITUTKE

Pevačica Elektra Elit više od dve godine aktivan je član srpske šou-biznis scene.

Iako je transrodna, Elektra je šokirala javnost kada je priznala da je njeno primarno zanimanje bavljenje prostitucijom u Švajcarskoj, a da pevanje kao sekundarni posao koristi kao reklamu kako bi došla do klijenata.

Gostujući u emisiji "Milizam" razgovarala je o sebi, svojoj pevačkoj karijeri, planovima vezanim za biznis i aktivizam na polju legalizacije prostitucije u Srbiji. Sasvim iskreno i bez dlake na jeziku ona je priznala da voli što je prostitutka i obrazložila svoj stav.

foto: Printscreen

- Ne znam nijednu pevačicu koja radi i nastupa 365 dana u godini, a ja se profesionalno bavim prostitucijom već 15 godina. Volim svoj posao i kada odem u Švajcarsku bukvalno ljubim ulicu u kojoj radim. Tamo je to legalizovano, plaćam paušalni porez, imam zdravstveno osiguranje i niko ne može da nas maltretira i iskorišćava. Ukoliko postoji i najmanji problem sa klijentom, policija reaguje u roku od nekoliko minuta. Imam svoje stalne klijente koji mi se uvek vraćaju. Kod mene dolaze isključivo heteroseksualni muškarci kojima je trans žena fantazija. Najviše mi dolaze muškarci sa Balkana jer poseduju veliku želju da imaju seks sa pevačicom. Najviše volim oženjene muškarce, drvoseče, krupne, jake, muževne u krimi-džimi fazonu - objasnila je "najbolja i najveća prostitutka među pevačicama", kako sama o sebi govori.

Gde je priča o klijentima kojima pruža seksualne usluge, tu je i pitanje o cenama tih usluga, kao i o afinitetima kada su intimni odnosi u pitanju.

- Ne volim sado-mazo igrice! Kada bi me neko tokom intimnog čina udario, ošamarila bih ga i ne bi znao gde se nalazi. Ne volim dug seks i ne volim da se mazim. Volim pravi, jak, brzi seks. Shodno tome je i tarifa. Naplaćujem po satu. Jedan sat je kod mene 1.000 evra, ali ja sve to odradim za pet do 15 minuta - objašnjava Elektra i dodaje:

foto: Printscreen/Premijera

- Praktično im ukradem 45 minuta, ali pitaju me oni i za drugi put. Dozvolim im, ali znate kakvi su muškarci, posle prvog puta im je dosta jer im splasne fantazija.

Tokom razgovora Elektra je nekoliko puta naglasila da se ona prostitucijom bavi u sređenoj državi i da joj je žao što ista situacija nije i u Srbiji. Pored proizvodnje kondoma i knjige koju sprema, ona je otkrila da je počela da realizuje još jedan projekat koji je korak napred ka legalizaciji prostitucije u našoj zemlji.

- Na Balkanu ima više od 35.000 prostitutki. Mnoge od njih rade prinudno u jako teškim uslovima. Oformila sam tim advokata i stručnjaka koji broji više od 20.000 ljudi koji će se za početak baviti dekriminalizacijom ovog zanata. Nadam se da će to biti dobar početak ka legalizaciji prostitucije - rekla je Elektra.

foto: Kurir

Pevačica i prostitutka još jednom je potvrdila da je u potpunosti promenila pol i da na sebi nema nijednu polnu odliku muškarca.

- Ja nisam transvestit, transseksualna sam žena i prošla sam ceo proces tranzicije - objasnila je ova ekstravagantan dama, dodavši na kraju:

- Mnogo sam više od žene, a jedino me deca zovu tata jer ja i jesam njihov tata - dodaje ona.

