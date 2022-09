"ŽIVOT ME NIJE MAZIO, BILO JE I TEŽIH DANA" Goga Sekulić o RAZVODU, otkrila kako se pomirila s Đurićkom i da li bi ušla u rijaliti

Pevačica Goga Sekulić godinama je na estradi i oduvek privlači pažnju javnosti, a pre nekoliko meseci ponovo je dospela je u žižu interesovanja zbog razvoda od Uroša Domanovića, sa kojim ima sina.

Ona je sada u intervjuu za Kurir otvoreno govorila o svojoj karijeri, sukobu i pomirenju sa starletom Tamarom Đurić, kao i o razvodu i majčinstvu, u kojem svakodnevno uživa.

Nedavno je svetska pevačica Ešton Nikol Kejsi podelila vašu pesmu "Seksi biznismen", i navela da joj je upravo ova pesma bila inspiracija za novi album. Kako to komentarišete?

- Videla sam na društvenim mrežama, a onda u medijima. Drago mi je zbog toga. "Seksi biznismen" je veliki hit koji se uvek traži i pevam više puta na nastupima.

Vaše stare pesme se i dan danas slušaju i veoma su popularne među mlađim generacijama, koliko ste ponosni na to?

- Ja sam od početka svoje karijere pop folk pevačica. Koketirala sa tim modernim melodijama i to sam ja. Bila sam hrabra da pevam u to vreme kada niko nije intrigantne tekstove koje je Marina pisala. Kada bih se pobunila, ona bi rekla; "To Gogice, imaš petlju i energiju. Ponosna sam jer moji hitovi baš traju i trajaće. Na nastupima oko svojih dvadesetak hitova pevam, a ostalo hitove od kolega jer volim da publika bude zadovoljna. Kažu da sam dobra za atmosferu i uglavnom svi pevaju na mojim nastupima horski.

Kome je pesma "Seksi biznismen" posvećena?

- Ne, nikome nije posvećena, ali sam naziv je ludilo. Svi se pronađu u njoj. Inače, nikada nisam muškarcima posvećivala pesme.

U jednom intervjuu izjavili ste da biste se bavili glumom da niste pevačica, da li bi ste se sad oprobali u nekoj ulozi poput vaših koleginica?

- Išla sam u dramsku školu i volim glumu uporedo i solo pevanje. Ostala sam u muzici. Trebalo je da igram u filmu "Mi nismo Anđeli 3", ali je došlo do promena. Ako bi se ukazala neka zanimljiva uloga, naravno da bih prihvatila.

Da li je bilo teško vratiti se u Srbiju posle razvoda?

- Moj sin i ja i dalje živimo na relaciji Cirih - Beograd. Oboje smo dvojni državljani.

Razvod je veoma stresan, kako ste se vi izborili sa tim?

- Život me nije mazio… Bilo je i težih dana. Nije lako, ali kada imate malo dete nemate vremena da razmišljate ni o čemu. Zadatak svake prave majke je odgovornost, briga i bukvalno nespavanje.

Da li ste se sada papirološki definitivno razveli?

- Oko papirologije se završava u hodu, ne razmišljamo o tome. U korektnim smo odnosima. Zajednički inters je naš sin. Ne volim da pravim drame oko toga kao mnogi, to je naša privatnost.

Veoma ste posvećena majka, kako uspevate da uskladite obaveze i majčinstvo?

- Jesam posvećena majka i uživam u tome. Naporno je sve uskladiti, ali prosto mora se. Počela sam da radim, imam dosta nastupa, ujedno snimam nove pesme. Uroš živi u Švajcarskoj i uglavnom se dogovaramo i viđamo sa njim. Kada može on dođe u Beograd ili mi odemo kod njega.

Dugo ste bili u sukobu sa Tamarom Đurić, kako je došlo do pomirenja?

- Nakon rijalitija gde sam bila na zadatku nastao je sukob i trajao je. Međutim, ona se udala za mog druga i spontano smo se pomirile. Inače imamo dosta zajedničkih prijatelja.

Obe ste bile deo rijalitija "Farma", kako sada gledate na takav šou program, i da li biste ušli u "Zadrugu"?

- Sada kada sam zrelija i kada sam majka nema šanse. Kada si mlad i slobodan uđeš u neke izazove, zanimljivo bude. Mada kada su bili prvi i pravi rijaliti to je bilo okej, ali sada je sve prešlo neke mere u svemu. Imam utisak da su neki učesnici spremni na sve zarad popularnosti, što je jadno i smešno.

