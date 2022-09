"DOLAZIO JE NA VRATA DA ME MALTRETIRA, NISAM SMELA DA SPAVAM!" Zoranah nakon pretučene sestre Zju Q progovorila o agoniji

Modna blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah oštro osudila napad na rođenu sestru tiktokerke Uki Q i ispričala kroz kakvu traumu je ona prošla.

foto: Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram

Nedugo nakon što je objavljeno da je rođena sestra popularne tiktokerke Uki Q Sara (19) pretučena, veliki broj javnih ličnosti je na društvenim mrežama oštro osudio čin nasilja, pevačica Marija Šerifović je zatražila zatvorsku kaznu za njenog supruga Damjana (23), a sada je reagovala i blogerka.

foto: Printscreen/Premijera

Ona je na svom Instagram storiju šerovala snimak iz Urgentnog centra na kojem se vide povrede mlade Sare, upitala se "zašto Instagram briše snimak povreda nakon stravičnog nasilja", a potom zatražila da se zakon pooštri i ispričala šta se njoj desilo pre nekoliko godina.

"Kada sam ja imala osobu koja me je psihički maltretirala i dolazila mi na vrata, policija nije mogla ništa. Ne mogu ni da mi daju zabranu prilaska, jer on živi dovoljno daleko od mene. U ovom slučaju u drugom gradu i na drugoj opštini. A, to što ja dve godine nisam dolazila u svoj grad i što dve godine nisam spavala u svom stanu kad dođem u Srbiju to je nebitno? Ko meni garantuje da on meni neće prići da me prebije i da me siluje", pitala je Zorannah.

Kurir.rs

Bonus video:

00:26 KOMŠIJE OTKRILE PRAVO LICE BLOGERKE: Zorannah su svi nekad voleli, sad para nosem OBLAKE, a ovo NIKAD nije kupila u prodavnici