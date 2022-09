ZORICA BRUNCLIK POSTAJE MILIONERKA KAD VRATI OČEVU IMOVINU: Parirala bih porodici Dunđerski! A kada je ovo videla ostala NEMA

Folk zvezda Zorica Brunclik angažovala je najbolji tim advokata da bi povratila dedovinu i očevinu koja je njenoj porodici oduzeta pre mnogo godina.

Pevačica koja je godinama na estradi sama je stekla sve što danas ima, a skućila je i decu, kao i njihove porodice. Jedino je ona bila ta koja nije dobila ono što joj zakonom pripada, a pripadalo je njenim starima, a meri se u milionima.

foto: Damir Dervišagić

Naime, velika imovina i zemlja koju je sticao njen deda, a onda i otac, oduzeta je, a ona bi bila bogata da je sve to njoj vraćeno.

Iako je od perioda kada je saznala šta je sve bila imovina njenih predaka i šta može da bude njeno prošlo više od 30 godina, ona je sada rešila da se pozabavi svime onim što joj je nepravedno oduzeto i otuđeno.

foto: Printscreen/Glamur

- Parirala bih porodici Dunđerski kada bih vratila sve što je moj otac imao, a više od pola Vojvodine pripadalo je porodici Dunđerski. Pola Crvenog krsta je bilo od mog dede, zemlja na Topčideru. Ja sve to znam iz nekih priča - počela je Zorica dosad neispričanu priču o očevoj imovini, odnosno dedinoj, koja je otišla na doboš u vreme kada su svi ostajali bez onoga što su imali, te otkrila kako joj se pre nekoliko godina javio jedan advokat koji ju je, u stvari, i podstakao da se bori za ono što joj pripada:

- Pre nekoliko godina javio mi se jedan gospodin, došao je do mog broja. Rekao mi je: "Ja sam bio advokat vaše bake i dede, ja sam vodio njihove finansije." Imao je 80 i kusur godina, a želeo je da uzme slučaj da rešava, znao je da će doći denacionalizacija, on je imao sve papire onoga što su moji baba i deda posedovali, a ja sam jedini živi naslednik, onda bi to trebalo meni da se vrati. Ja sam iz pijeteta zapisala njegov broj, ali nisam želela tada ništa da pokrećem. Međutim, već odavno drugačije razmišljam. Mislim da on više nije živ, ali ja bih ga danas angažovala da nam sve to vrati.

foto: Printscreen/Amidži šou

Zorica je otkrila da je bila šokirana kada joj je taj advokat saopštio da njena porodica Brunclik ima grobnicu na Novom groblju, te je ona tamo išla sa Miroljubom Kemišom i uverila se da je to istina.

- Taj čovek nam je čak rekao da imamo čak i grobnicu sa šest mesta na novom groblju, u parceli šest. To je bilo presudno da mu se više ne javim. Posle smo Miroljub i ja bili na jednoj sahrani i došli smo ranije. I preko puta kapele je bila parcela šest. Ja sam rekla Miroljubu da prošetamo, da vidimo šta je, kad velikim slovima piše Brunclik, ostali smo nemi. Onda se Miroljub našalio, ako se nismo zauzeli za neke druge nekretnine, nemoj za ovu prvo da se uhvatimo, misleći na grobnicu - ispričala je Zorica.

Kurir.rs/S.Telegraf/Republika.rs

Bonus video:

03:18 Zorica Brunclik se kroz suze prisetila Šabanovih reči o Mihajlovoj svadbi