"OSEĆAM KAO DA JE PROŠLA GODINA, BOL NIKAD NE PROLAZI" Udovica Tome Zdravković skrhana i posle 31 godinu bez pevača

Legendarni Toma Zdravković preminuo je pre tačno 31 godinu, a svake godine na godišnjicu njegove smrti, pevačeva udovica Gordana Zdravković dođe iz Amerike i poseti njegov grob.

Danas je Zdravkoviću održan pomen, gde se okupilo dosta njegovih prijatelja i saradnika. Pevačeva supruga, Goca otkrila je da joj je nakon emotivanja filma "Toma" samo još teže bez voljenog muža.

"Osećam se kao da je prošla godina. Pošto se napravio film i oživeli su ga, sada mi je mnogo teže nego preprošle godine i svih ovih godina", rekla je ona i otkrila kako njihov sin Aleksandar reaguje na to kako je Toma predstavljen u filmu:

"Moj sin još nije pogledao film. Ja sam zadovoljna. On je rekao kao prvo niko ga nije pozvao da priča o filmu sa njim. Rekao je da je pogledao par kadrova i rekao: "Slobodno im reci da oni koji su radoznali i žele da saznaju da li mi se sviđa ili ne, neka sami dođu do zaključka. On uopšte ne želi da daje izjave, ugasio je i Fejsbuk gde je imao veliki broj pratioca. Sve je pogasio pre nego što je izašao film. Nije hteo da kontaktira ni sa kim. Sada nije mogao da dođe jer nije vakcinisan."

"Tomina ćerka je bila ovde u proće, sada je sprečena. Ja sam u kontaktu sa njom.

Zdravkovićka je istakla da nikada nije prežalila Tomu.

"Bol nikad ne prolazi, može samo da se umanji, ali meni se posle filma samo povećala. Od svih pesama najviše volim "Čekaj me, ja ću sigurno doći", jer ja ću sigurno doći tamo", poručila je ona.

O životu Zdravkovića napravljen je i film "Toma" koji je doživeo ogroman uspeh u regionu, a kako Gordana tvrdi, ovo ostvarenje Dragana Bjelogrlića otvorilo joj je ranu. Otkrila je da je njena bol samo još veća, a da li je zadovoljna filmom, šta njihov sin misli o filmu, zašto se nije pojavio na pomenu, kao i da li je očekivala toliko veliki uspeh filma, možete saznati u videu iznad.

