PREMINUO FRONTMEN GRUPE GDE JE SLAĐA ALEGRO ZAPOČELA KARIJERU Pevačica se odmah oglasila: Za Mišu me vezu jako lepi dani

Vest da je preminuo Miša, frontmen grupe Frenky, u kojoj je pevačica Slađa Alegro započela karijeru, duboko je potresla region, a pevačica je vest primila juče i ne može da dođe sebi od šoka.

Naime, Slađa se oglasila i istakla da, iako se nisu dugo videli, za Mišu je veže jedan lep period, sećanja i druženje.

- Nažalost juče me je dočekala ta ni malo lepa vest. Iskreno saučesće porodici, od srca. Nismo se dugo videli iako živimo u istom gradu, samo sam čula da je bio bolestan i verujem da je to razlog njegovog odlaska. Za Mišu me vezu jako lepi dani, druženja, putovanja... Radeći sa njim i čuvenim Radetom Pajićem, mnogo sam naučila, o muzici, životu i biću im zahvalna do kraja života za sve savete koje su mi davali. Miša je bio veliki čovek, pomagao je svima i takvog ćemo ga i pamtiti. Voleo je muziku i život i uvek je prema svemu imao vedar stav. Neka mu Bog podari mir i spokoj - rekla je Slađa Allegro.

