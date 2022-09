ALVIROVIĆ SA VODITELJKOM SCENIRANJA U KRIVINU ULETEO 200 NA SAT: Vrišti asfalt, vrišti Stanišićka, IZAZOV ZA PAMĆENJE! (VIDEO)

Mladen Alvirović priredio je voditeljki emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji Ljiljani Stanišić vožnju za pamćenje na trkačkoj stazi.

Jedan od naših najboljih vozača, sertifikovan trener bezbedne vožnje pokazao je našem TV licu kako da se snađe u najopasnijim situacijama na drumu.

Ljiljana Stanišić i Mladen Alvirović foto: Kurir

Na samom startu Alvirović je objasnio novinarki šta je čeka na stazi:

- Danas voziš tri M automobila. M3 i M4, sva tri su sa 510 konjskih snaga. Naučiću te neke elemente šta to znači sportska vožnja jer ljudi masovno gaje ideju da što više škripe gume da je to bolje, zapravo je suprotno - rekao je Alvirović i istakao da je brza vožnja dozvoljena samo na stazi i to u bezbednim i kontrolisanim uslovima.

Alvirović objašnjava Stanišički komponentne M4 automobila foto: Kurir

Nakon toga su seli u automobil kako bi se Ljiljana oslobodila starha u ovoj zverini na četiri točka. Objasnio joj je osnovne komponente kod ovog jakog vozila nakon čega su se uputili na stazu.

foto: Kurir

- Sada ćeš da vidiš šta je suština sportske vožnje, a to je kočenje. Svako zna da doda gas, ali to je posledica preciznog kočenja. Kada kočimo da zaustavimo auto takozvano panično kočenje je najbitnije- istakao je Alvirović.

foto: Kurir

Domaćica emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji je bila oduševljena:

- Ovo je jedno od najboljih iskustva koje sam doživela kada je vožnja u pitanju. Od Mladena sam naučila da držim kontrolu nad autom. Ide zima, a ja izbegvam da vozim po ledu jer sam nesigurna i ne umem da odregujem, međutim, Alvirović mi je pokazao tehniku koja će mi pomoći da odregujem čak i u toj situaciji. Često jurim i žurim da kolima stignem na neki intervju ili događaj i razgovor sa Mladenom mi je pomogao da naučim kako da izbegnem kritične situacije u saobraćaju - rekla je Ljiljana.

Najzabavniji deo je bio kada je Mladen voditeljku provozao 200 na sat.

- Do sada se nikada nisam vozila ovako brzo. Bukvalno smo leteli po pisti. Kada ste u rukama profesionalca kao što je Mladen i uletanje u krivinu sa 170 u sekundi je zabava. Doduše vrisnula sam nekoliko puta, ali samo dok nisam probila led - rekla je Ljiljana.

Pao je i selfi Ljiljana i Mladen foto: Kurir

Alvirović i Stanišićka su se vozali punih sat vremena, a novinarka je imala mogućnost da isproba sva tri vozila.

foto: Kurir

Ekipa Kurira

01:44:33 SCENIRANJE 25.09.2022. CEDA JOVANOVIC