PEVAČ ZA DLAKU IZBEGAO SMRT! U teškoj saobraćajnoj nesreći izgubio oko: "Bio sam u veštačku komu, borili su mi se za ŽIVOT..."

Pevač Halid Bešlić je pre skoro deset godina za dlaku u saobraćajnoj nesreći izbegao smrt kaže da je tada izgubio oko, ali je dobio pluća.

Saobraćajna nesreća iz koje je ostao hendikepiran mu je na neki način promenila život.

Taj događaj uticao na dalji tok karijere folk legende.

- Svaki dan prolazim pored mesta gde sam doživeo nesreću. Stalno pomislim da li je tada nešto moglo da se promeni. Imam posledice što ne vidim na oko, ali ostalo sam sanirao. Vreme brzo prolazi, stižu me godine, refleksi zatuplju. Voleo bih da se to nije desilo, a možda je to i dobro jer otada sam prestao da pušim i to je vrlo bitno za moju karijeru. Kad su me odvezli u bolnicu i stavili me u veštačku komu, dobio sam vodu u plućima. Imao sam loš imunitet. Nastala je borba za moj život. Izgubio sam jedno oko, ali sam dobio pluća kad su mi izbacili svu tu vodu.

