"NEĆU DA TOLERIŠEM NJEGOVE BLJUVOTINE, IMA DA ME POŠTUJE MILOM ILI SILOM!" Jovana Jeremić uzvratila UDARAC Milomiru Mariću!

Voditeljka Jovana Jeremić progovorila je o kolegi Milomiru Mariću, koji je nedavno ismevao u emisiji.

Ona je sada odgovorila voditelju i istekla da ne želi više da ćuti na njegove "provokacije".

foto: Printscreen/Premijera

- Nije me zvao Marić, ali jeste jedna njemu bliska osoba. On nije mali, neću više da tolerišem njegove bljuvotine i loše postupke. Mora da shvati da ne može mene da ponižava. Nisam ona koja će da mu ćuti. Mora da nauči da sa Jovanom Jeremić ne može tako. Više ne moram da ćutim. Ako ne bude naučio da me poštuje, ja ću ga naučiti. Moji rezultati su apsolutni bolji od svih i njega. Naučiću ga ja ili milom ili silom - poručila je besno Jovana Jeremić.

Podsetimo, glavni i odgovni urednik Hepi televizije Milomir Marić u jutarnjem programu potkačio je koleginicu Jovanu Jeremić, a ona je odmah reagovala na njegov komentar.

foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić

- Šta se dešava na spomen moga imena? Komentari su suvišni! Znam da mnoge moj uspeh boli! Ja sam kolegama sa Hepija dala kontakt i poslala Ninu. Ovo mi je hvala - napisala je Jovana, pa nastavila da objavljuje inserte iz emisije.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:45 Jovana Jeremić otkrila kolika joj je plata