ĐORĐU DAVIDU ČLANOVI GENERACIJE 5 ZABRANILI DA PEVA NJIHOVE HITOVE: Završili i na sudu, a Ilke kaže: Prevršilo je svaku meru

Đorđe David ne sme da izvodi pesme Generacije 5 na svojim nastupima, saznaje Kurir. Zabranu je doneo sud po tužbi članova benda, te ovu odluku roker mora da poštuje.

Čuvena rok grupa osnovana je 1977. godine u Beogradu, a mnogi je i danas vezuju za Davida, koji je već nekoliko godina član žirija "Zvezda Granda". Kako saznajemo, ova odluka se ne odnosi na Davidove kandidate, te oni mogu ove pesme da izvode u takmičenju. Frontmen Generacije 5 Dragan Ilić Ilke potvrdio je naša saznanja. On kaže da su članovi benda bili primorani na ovaj potez.

- Nema to veze sa "Zvezdama Granda". Đorđe David je svoj repertoar bazirao na pesmama Generacije 5 i onemogućio nam je da mi izvodimo te pesme i radimo. To je prevršilo svaku meru, a nije nam davao procenat od nastupa. Bili smo primorani da sudski to isteramo. On je dobio sudsku zabranu da izvodi pesme Generacije 5, čiji smo mi autori - kaže Ilke za Kurir.

- Đorđu Davidu niko ne može da ospori da je bio pevač grupe Generacija 5, ali ni drugima da sviraju našu pesmu u kafanama s drugim hitovima. Nismo mi ništa uradili neobično, a to je odavno praksa svuda u svetu - završava rođeni brat čuvenog kompozitora Aleksandra Sanje Ilića.

Današnju postavu benda Generacija 5 čine: gitarista Dragan Jovanović Krle, klavijaturista Dragoljub Ilić Ilke, basista Miloš Stojisavljević Cajger, bubnjar Radoš Ćapin Raša i pevač Miloš Bajat. Grupa trenutno obeležava četiri i po decenije na sceni koncertima širom Srbije. "Dolazim za pet minuta", "Najjači samo ostaju", "Ti samo budi dovoljno daleko", "Umoran od svega" i "Povedi me u noć" samo su neki od njihovih hitova.

I Brega i Bebek na sudu zbog muzike

Na potez sličan ovom grupe Generacija 5 ranije se odlučio Goran Bregović, frontmen Bijelog dugmeta. Po napuštanju benda Bregović je svom bivšem saradniku zabranio da izvodi numere Dugmeta na svojim nastupima, prognozirajući mu kraj karijere. Pevač je, kao što su pisali mediji 2015. godine, dobio tužbu nakon što je program u izmenjenom aranžmanu izvodio na dva koncerta u Zagrebu i Beogradu.

- Bebek može da izvodi Bregovićeve pesme bez posebnog odobrenja nekadašnjeg šefa Bijelog dugmeta isključivo u originalnim aranžmanima - naveli su tada Bregini advokati.

I Čeda Čvorak zabranio je Maji Marković da na svojim nastupima izvodi hitove grupe Luna.

