JOVANA JEREMIĆ SE GUŠILA U SUZAMA ZBOG RODITELJA! Prvi put se pojavili u javnosti, pa priznali šta im NAJVIŠE SMETA KOD NJE!

Jovana Jeremić odlučila je da u emisiji "Premijera - Vikend specijal" prvi put pokaže roditelje u javnosti, a u jednom momentu je završila u suzama

Jovanini roditelji nikada do sada nisu stali ispred kamere, ali se nisu libili da priznaju detalje njenog detinjstva i sve ono što joj zameraju bez obzira na uspeh koji je neminovan.

foto: Printscreen TV Pink

- Ja sam samo jedna prava majka. Ponosna sam na Jovanu, ali malo treba da prikoči. Nikada nisam davala izjave za televiziju. Jovana je kao devojčica bila mnogo dobra. Sa dve godine je više znala šta treba reći nego sada. Često posle emisije vikendom koju gledam, često joj kažem da malo prikoči. Teško je vreme i mora da bude malo mirnija varijanta - rekla je Jeremićkina majka.

foto: Printscreen TV Pink

- Više sam nego ponosan na nju. Uvek kažem: 'Bravo ćerko, samo napred!' Ne dopada mi se to njeno često pominjanje se*sa. Mnogo je iskrena i poštena, mora malo da prikoči. Ona jeste dobra i prepametna žena, ali mora da se koriguje - rekao je njen otac.

- Pratim šta se piše o njoj, kada sam slobodan čitam. Vidim da je uspela, sve je postigla sama. Neke stvari je ponela od kuće, nikada je nismo učili o lošim stvarima... Bila je prepametno dete, išla je u školu, a ja nisam znao u koje odeljenje ide... Bio sam uvek siguran u nju i govorio joj da nekada i ne mora da ide, ja ću joj pravdati časove. - dodao je on, a voditeljka je u jednom momentu i zaplakala.

Jovana je stala pored svojih roditelja i zaključila sledeće:

- Televiziju sam stavila ispred sebe. Bez svega mogu, ali bez svog posla ne mogu i to je kod mene jednostavno. To svako treba da zna, ko me ne prihvati takvu ni ne treba mi. Ne tražim mnogo samo od nekoga ono što najviše košta, a to su ljubav uspeh i poštovanje - rekla je Jovana Jeremić u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Kurir.rs/M.K.

