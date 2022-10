LUKAS PROGOVORIO O ODNOSU SA SONJOM VUKSANOVIĆ Evo u kakvom je odnosu sa bivšom ženom: "Kod mene uvek ima mesta za porodicu"

Folker Aca Lukas uskoro će napraviti koncert koji već dugo najavljuje, a tom prilikom u emisiji prokomentarisao je i svoj privatni život.

- Trebala bi mi cela emisija da pričam o tome. Nijedan moj brak nije bio neuspešan, imam četvoro dece iz tri braka, tako da ne mogu da kažem da su neuspešni. Funkcionisali smo dok smo funkcionisali, posle toga nije išlo i to je to. I dalje verujem u brak, verujem i u samostalan život van braka, verujem u ljubav... U sve verujem! Ne mogu kategorički da kažem da se neću zaljubiti u ovim mojim godinama, ali mogu da kažem da ne bi trebalo, šta će mi to... Imam lep život, okružen sam decom, imam posla, ima naravno i nekih avantura, ali to ne može da se kontroliše, to se desi ili se ne desi - iskren je folker.

On se nakratko dotakao i svog odnosa sa bivšom suprugom, Sonjom Vuksanović, sa kojom ima ćerkicu Viktoriju.

- To me svi pitaju, šta god da kažem, novinari će napisati da sam u svađi sa Sonjom ili će napisati da smo se pomirli, da se sutra ponovo venčavamo... Šta znači pomiriti? Mi imamo super odnose, nismo se svađali da bi se mirili. Između nas je sve super. Uvek kod mene ima mesta za porodicu, pa i na koncertu, ko god dođe, dobrodošao je - zaključuje Aca Lukas u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

