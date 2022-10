KRISTIJAN GUBI 160.000 €! Golubović u velikom FINANSIJSKOM problemu nakom DISKVALIFIKACIJE iz Zadruge, pola novca uzeo unapred...

Kristijan Golubović nalazi se u velikim problemima zbog prebijanja Uroša Ćertića, saznaje Kurir. Izbacivanjem iz "Zadruge" izgubio je čak 160.000 evra. Kao što je javnosti već poznato, Golubović se hvalio visokim honorarom u rijalitiju.

On je za učešće u šestoj sezoni Pinkovog rijalitija, prema nezvaničnim informacijama, ugovorio honorar od 80.000 evra, a polovinu novca uzeo je unapred. U domaćim medijima pisalo se i o njegovoj svadbi s Kristinom Spalević koja je planirana da se desi na velelepnom imanju u Šimanovcima i za koju je Kristijan trebalo da dobije bonus na ugovoreni iznos od čak 30.000 evra.

foto: Nemanja Nikolić, Marina Lopičić, Ana Paunković

Međutim, kada je zajedno sa Emilom Kamenovim, učesnikom iz Bugarske, diskvalifikovan iz "Zadruge" jer su udruženim snagama prebili Uroša Ćertića, Kristijanovi problemi počeli su da izlaze na površinu.

On mora da vrati 40.000 evra od honorara koji je uzeo unapred, a drugu polovinu neće ni dobiti. Prostom računicom dolazi se do iznosa od 110.000 evra, koliko je Golubović u minusu zbog svog nasilnog ponašanja, a prema ugovoru moraće i da plati kaznu od 50.000 evra.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

Prema rečima izvora bliskog Goluboviću, on na sve načine pokušava da se izvuče iz finansijske bule i da se vrati u "Zadrugu", a kao osnovni razlog za toliku borbu navodi egzistenciju trudne verenice.

- Kristijan, od kada je izbačen, zove Željka Mitrovića kako bi pokušao da sredi odnose i vrati se u rijaliti da ne bi morao da plaća kaznu. On je polovinu honorara uzeo unapred, druga polovina je trebalo da mu bude isplaćena tokom boravka u rijalitiju, ali se sada sve zakomplikovalo. Prema trenutnoj situaciji on treba da vrati deo novca koji je uzeo i da doplati zbog diskvalifikacije još 50.000 evra. Ne zna ni on još uvek šta će biti, nada se da će ga vratiti u "Zadrugu" - ispričao je on za Kurir.

foto: Printscreen/Instagram

Mi smo pokušali da dobijemo Kristijana, ali njegov broj telefona je bio nedostupan. Pozvali smo Kristinu, koja nam je rekla da je krenula na pregled, da njen vernik nema mobilni i da ga pozovemo na njen broj za sat vremena. To smo i uradili, ali nam je Golubović poručio da nije još za priču i da će nam se javiti u toku današnjeg dana.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Ana Denda

