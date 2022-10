VIDIM SAMO EVRE! EVRI U DŽEPU, EVRI U TORBI, EVRI U KUHINJI: Marina Visković progovorila o PARAMA i iznenadila sve SAVETOM! VIDEO

TO JOJ JE NAJVAŽNIJE

Pevačica Marina Visković veoma je aktivna na svojim društvenim mrežama putem kojih neretko ćaska sa fanovima, a sada je odlučila da pratiocima pomogne da zarade novac.

Naime, ona je na šaljiv način sa njima podelila tehniku "privlačenja novca" i time je izazvala mnoštvo reakcija.

-Danas ću biti vaš lajfkouč, uradićemo manifestaciju koja će biti korisna za sve vas, a meni će biti najkorisnija trenutno. Ponavljajte: 'Hoće me pare, hoće me pare, pare se lepe za mene. Dolaze mi pare sa svih strana, pare me obožavaju, pare mi padaju sa neba. Budim se, pare su svuda oko mene' - govorila je pevačica.

Međutim, njena koleginica otkrila joj je da je sve uradila pogrešno jer nije upotrebila adekvatnu reč.

- Ne mogu da verujem da sam kiksnula na najbitnijoj stvari, radila sam manifestaciju za pare, a para ispari. Dakle, meni trebaju evri, od sada ću koristiti reč novac ili valutu. Novac dolazi ka meni, novac je tu. Evri, ja vidim samo evre, evri su mi u džepu, evri su mi u torbi, evri su mi u garderoberu. Evri su mi u kuhinji, evri dolaze do mene. Dolari i švajcarci su tu, takođe - ispravila se Viskovićeva.

