PROCURILA ĆERTIĆEVA MRAČNA TAJNA IZ PROŠLOSTI: Uroš hteo da se ubije zbog Sindi?! Isekao vene, KRV LIPTALA, stigla i policija?

Uroš Ćertić pre pet godina navodno je pokušao je da se ubije nakon što ga je bivša devojka Ivana Stamenković Sindi isterala iz stana. Bivša modelsica s kojom je neko vreme bio u vezi navodno nije više mogla da trpi njegove ispade, probleme s narkoticima i alkoholom, koje je konstantno imao, prenosi dodatak Rijaliti, Srpskog telegrafa.

Trpela je zato što ga je volela i što je bio dobar prema njoj, ali onda je preko noći presekla. Samo ga je isterala iz svog stana, u koji se doselio iz stana na Dorćolu. Tu noć zapamtili su i njegovi i njeni prijatelji jer je malo falilo da okonča život.

- Uroševa bolna tema je Sindi jer je to njegova najveća ljubav. On je i dalje voli kao boga i na spomen njenog imena se izgubi i nije mu dobro. To je zaista bila neopisiva hemija i ljubav. Više s njegove strane nego njene. Ona je mogla da ima koga je želela. S vremenom je uspeo da je osvoji i ona se zaljubila. Tu više ništa nije moglo da ih rastavi. On se čak pored nje smirio i nije pravio probleme. Nije izlazio nigde i sve vreme je bio kod nje u stanu. "Ona je žena pored koje želim da ostarim, da umrem s njom. Nikad nisam više voleo. Ona me je promenila iz korena", govorio je on prijateljima - počinje izvor blizak kaskaderu koji je upućen u celu priču, pa otkriva za Rijaliti pojedine detalje ovog odnosa.

- Uroš je bio miran neko vreme, nije pio, nije uzimao opijate. Onda se navodno vratio porocima. Počeo je postarom, a ona je sve to tolerisala do maksimuma. Jedne večeri se vratio urađen i pijan. Lupao je i uralao. Pukla je i rekla mu da se čisti iz stana. Izbacila ga je kopsa. Kada ga je isterala, nije znao gde se nalazi. Zaputio se u svoj stan na Dorćolu. Lupao je sva stakla po zgradi. Krv je lila na sve strane. Isekao je i prste i vene. Ništa nije osećao od bolova jer je bio urađen. Upao je stanarima na vrata. Spavali su. Počeo je da lomi sve."Ubiću se zbog Sindi. Ako me ona ne će, neću da živim", ponavljao je on. Komšije su zvale policiju - nastavlja izvor blizak zadrugaru, pa kaže da umalo nije iskrvario nasmrt.

- Plakao je i jaukao na sav glas. Nije ni primetio da su mu vene na obe ruke isečene. Bilo je tu dosta krvi. Cela zgrada na Dorćolu bila je krvava. Stepenice su izgledale kao da se desio pokolj. Sindi je pozvala njegovog druga da ode za njim i to ga je spaslo. Kada je upao u stan u kom je imao stanare, već je počeo da gubi svest. Drug je stigao i zatekao ga krvavog, isečenih vena. Scena je bila užasna. Odmah ga je spakovao i odvezao put Kliničkog centra. Tamo mu je ukazana pomoć i krv je zaustavljena. Bukvalno su mu spasli život u poslednjem momentu. Da je malo duže ostao tako isečen, iskrvario bi nasmrt. Kada je došao sebi, rekao je da nije trebalo da ga spasavaju kad nema Sindi - završava izvor blizak Urošu.

