DEJAN S BRATOM DAVIDOM ULAŽE 50.000 € U BIZNIS! Dragojevići postaju ZEMLJORADNICI, traže njivu po Vojvodini, a evo šta će saditi!

Dejan Dragojević odlučio je da pametno uloži 50.000 evra koje je dobio kao pobednik pete sezone "Zadruge", pa je zarađeni novac rešio da investira u biznis s proizvodnjom hrane od organskog povrća koje bi sam gajio.

Njemu će u ovom novom poslovnom poduhvatu glavni pomoćnik biti njegov rođeni brat David, koji je oduševljen bratovljevom idejom.

Kako saznajemo, Dejan i David već nekoliko nedelja uveliko po Vojvodini traže obradivu zemlju, koja će biti pogodna za povrće koje žele da uzgajaju, a kasnije i prodaju.

- Dejan je rešio da zaradu od pobede u rijalitiju uloži u biznis s proizvodnjom hrane od organskog povrća koje bi on gajio s bratom Davidom. Naravno, tu bi im pomogli i ostali članovi njihove porodice. Oni već nedeljama traže veliku njivu na kojoj će zasaditi povrće, a sve će se kasnije prodavati kao organska hrana. Njima je cilj da da to svoje povrće kasnije prodaju lancima supermarketa po zemlji i regionu. Davidu se odmah svidela ideja, pa je rešio i da on investira deo svog novca u ovaj posao - priča naš izvor i nastavlja:

- Deki nije neko ko će tek tako da potroši novac od nagrade na gluposti. Dugo je razmišljao šta će da radi s tolikim novcem. Mislio je da taj iznos uloži u nekretnine, ali je na nagovor nekih poznanika shvatio da će mu se biznis s proizvodnjom određenih životnih namirnica višestruko isplatiti. Već je dosad bio da pogleda nekoliko lokacija, ali još nije doneo konačnu odluku. Velika je Vojvodina, koliko sam čuo, sada je na redu da pogleda neku obradivu zemlju na Fruškoj gori - završava naš izvor.

Podsetimo, pored ovog biznis plana, Dejan je po izlasku iz Zadruge ispričao da planira da napiše i svoju autobiografiju, kao što je to svojevremeno uradila i Kija Kockar.

- Kad je mogla Kija Kockar da napiše autobiografiju, mogu i ja. Tako će ljudi saznati pravu istinu o meni, ali i o mom braku s Dalilom. Sad, kad vraćam film, shvatam koliko je ta žena oduvek bila zla i da je sve radila samo zbog rijalitija. Gadim se samom sebi što sam bacio pet godina života na nju - iskren bio Dejan.

