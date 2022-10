LAZIĆA U INOSTRANSTVU ČUVA KRIMINALAC: Svi pričaju o nestanku pevača, a otkriveno ko je muškarac koji mu ČUVA LEĐA! ŠOK DETALJI

Pevač Darko Lazić nije se pojavio na zakazanom nastupu u Švedskoj, a niko ne zna gde je sada on.

Darko je misteriozno nestao i niko od njegovih saradnika ne zna šta se s njim desilo i zbog čega se odlučio na ovaj korak.

Inače, kako je Kurir ranije pisao, pevača odnedavno u inostranstvu čuva Benis Nurković, žestoki momak rodom iz bosanskog Banovića.

Reč je o čoveku koji je često povezivan s kriminalnim obračunima i za to mu je suđeno svojevremeno, a prema njegovom svedočenju, dva puta su pokušali da ga ubiju. On je sada non-stop uz Lazića kao njegov telohranitelj, što je za Kurir potvrdio naš izvor pre dva meseca.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Darko je često u dijaspori i u poslednje vreme stalno je s njim Nurković. Priča se da ga je angažovao Darkov menadžer, ali zašto, to niko ne zna. Mislim da nije u pitanju nikakva zaštita, u smislu da njemu preti opasnost i da je na neki način ugrožen, već je to verovatno iz nekih drugih razloga. Viđao sam ih nekoliko puta u prolazu. Benis je s Darkom na svakom nastupu i s njim ide svuda gde treba, čak ga i do hotela prati. Koliko znam, kad u Srbiji, Nurković ne ide s njim - kazao naš sagovornik.

O Benisu Nurkoviću ima dosta novinskih članaka na internetu, svi su iz rubike crna hronika. On je pre dve godine svedočio u krivičnom procesu pod nazivom "Skarfejs", kada se sudilo kriminalnoj grupi Beriza Kabilovića. Nurković je tada za medije pričao o razlogu sukoba s Kabilovićevom grupom, oštro demantujući da je Amir Lisičić Švabo u jednoj teretani u Banovićima njemu naneo povrede.

- Bilo je upravo suprotno, ja sam Lisičića pretukao. Zato je kasnije doneo pištolj i rekao da će me ubiti. Ima svedoka, bio je i snimak, ali je obrisan - tvrdio je Benis.

On je tada kazao da su dva puta pokušali da ga likvidiraju, a da je razlog uličnog rata podela ugostiteljskih objekata koje su "štitili".

foto: Instagram

- Sukob je počeo pre pet godina. Mi smo isprva svi bili jedna ekipa. S Lisičićem sam bio najbolji prijatelj. Znači, bili smo s Damirom Mehićem Bibijem. Kada je Bibi otišao u zatvor, kormilo je uzeo Kabilović. Problem je nastao oko ovih objekata koje smo štitili, jer smo se Goran Ramić i ja odvojili od Kabilovića i radili sami. Dodatno se zakuvalo kada sam otišao u Švajcarsku kod Merseda Hadžića, zvanog Mirso Švicarac (producent Darka Lazića, prim. aut.) i kada sam objavio na Fejsbuku sliku s njim. Kada su videli tu fotografiju, počeli su otvoreni sukob i pretnje - kaže Nurković.

Prema navodima iz optužnice, za Mahmićevu likvidaciju nuđeno je 2.500 evra, a za te potrebe izvršilac je trebalo da koristi motocikl "vespa" i posebnu silikonsku masku s veštačkim licem da ga ne bi očevici prepoznali, a ove navode potvrdio i Nurković.

- Zbog te maske akcija u kojoj su pohapšeni je i dobila naziv "Skarfejs" - izjavio je on za Avaz.ba.

foto: Printskrin/Facebook

Nurković je pre četiri godine čuvao i Radišu Trajkovića Đanija, o čemu se javno hvalio za jedan portal, pristajući da ga novinari oslovljavaju kao "žestokog momka".

- Najlepše iskustvo do sada nosim s popularnim folk pevačem Đanijem. Osim sjajnog honorara, poneo se kao pravi kavaljer i gospodin. Nekoliko dana provedenih s njim, pozamašna svota i na kraju dobra pesma, bilo je zaista pravo zadovoljstvo, ali i čast biti uz takvog jednog umetnika - pričao je Nurković.

00:12 Darko Lazić ponovo provocira bahatim ponašanjem