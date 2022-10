ADAM ADAKTAR ISKRENO O TRUDNOĆI SVOJE MAJKE: Alis u 5. deceniji očekuje BEBU, a ovo je komentar njenog SINA

Adam Adaktar (26) postaće stariji brat po treći put s obzirom na to da je njegova majka Alis Adaktar (50) obelodanila da je četvrti put trudna.

Kako je ona objavila da se s njenom odlukom da zadrži bebu nisu svi složili, svi su se zapitali šta o tome misli njen najstariji sin, popularni "Bog obrva".

foto: ATA Images

Adam koji je poznat u svojoj porodici kao najveći kritičar, potvrdio je da mu je ova vest bila iznenađujuća, ali da je ipak sreću svoje majke i zdravlje bebe koju će ona roditi, stavio na prvo mesto.

- Iskeno nije mi bilo svejedno kada sam saznao, ali najbitnija je njena odluka. Ona je srećna to je to. Najbitnije je da dete bude živo i zdravo - kazao je Adam.

foto: Pritnscreen

Njegova mama Alis sinoć je objavila da je proteklih dana dobijala različite savete, ali da je ipak odlučila da zadrži bebu uprkos tome što trudnoću nije planirala.

- Donela sam odluku za koju osećam da je ispravna, jer ja upravljam svojim životom, ne zanima me tuđe mišljenje, a ko je trebalo da me podrži, podržao me je. Hvala svima koji ste uz mene - napisala je Alis uz fotografije na kojima je istakla stomak, a u komentarima su se nizale čestithe i poruke podrške.

Kurir.rs/Informer