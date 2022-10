ISPOVEST BOMBE IZ GRUOVOG SPOTA 13 GODINA OD POVLAČENJA SA SCENE Za nju se lepili MILIONERI, više nije PLAVA i bavi se OVIM POSLOM

Atraktivna Irina Kolin zaludela je naciju kada se pojavila u Gruovoj pesmi "Pravi broj" gde je otpevala nekoliko deonica.

Pesma je nastala 2004. godine, a tada popularna plavuša pod imenom "Irina2Hot" postala je san mnogih muškaraca u Srbiji.

Međutim, nakon toga je bukvalno nestala sa scene, a u medijima se nije pojavljivala sve do sad, kada je dala intervju za Espreso. Irina je otkrila sve o udaji, ćerki, karijeri, korekcijama o kojima svi bruje, ljubavi nakon razvoda, kao i o drugarstvu sa Anabelom.

foto: Pritnscreen

- Rođena sam u Austriji, odrasla sam u Beču, tamo se školovala i po struci sam zubni tehničar. Moji roditelji su imali kafiće i klubove, pa sam tamo upoznala pola estrade. Krenula sam da se družim intenzivno sa Gagijem Đogani, gde je on želeo da se priključim grupi Funky G. Muškarci nikada nisu smeli da mi priđu, uvek su bili plašljivi jer sam dominantna i temperamentna. Irina je bila jedno kod kuće, jedno na sceni. Ja sam se na sceni pretvarala u Irinu 2hot, a privatno sam bila prava domaćica - kuvala, spremala, čistila - počela je Irina svoju ispovest i nastavila:

1 / 4 Foto: Printscreen/Instagram

- Milioneri su se lepili za mene, a ja sam ih odbijala jer sam tad bila u vezi sa jendim dečkom 14 godina. Može da dođe Bred Pit, ja ga ne bih pogledala kada sam zauzeta.

Malo ko zna da je Irina bila udata i da iz tog braka ima ćerku od 11 godina. Kako i sama kaže ljubav je bila ogromna, a zbog tog čoveka je rešila da se odrekne karijere. Danas to ne bi nikada uradila, budući da ljubav nije potrajala, a za svog bivšeg muža je mislila da je krimos kada ga je upoznala.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam se udala za jednog poznatog košarkaša čije ime neću reći. Kada sam ga upoznala prvo sam pomislila da je kriminalac zbog izgleda. Ljubav je cvetala, ali nažalost ja više ne verujem u ljubav. Moja prva veza je bila 14 godina, sa njim sam bila u braku 8 godina. Iz te ljubavi je nastala moja ćerka koju volim najviše na svetu. Rodila sam je sa 32 godine i mislim da je to najbolje vreme. Putovala sam svuda po svetu sa njim, batalila muziku, kuvala, čistila peglala i bila uz njega - izjavila je Irina.

Irina je otkrila i čime se sad bavi.

- Otvorila sam svoj kozmetički salon, radim sa drugaricom. Htela sam porodicu, dobila sam porodicu, imam divnu ćerku, razvedena sam, kupila sam stan, skrasila sam se, ali muziku nisam zaboravila. Želim i dalje da se bavim time. Uz podršku Gruove žene, snimila sam remiks pesme "Pravi broj" sa Strukom i uskoro snimamo spot za istu. Planiram i saradnju sa još jednim pevačem, ali neću sada sve otkrivati - rekla je ona.

foto: Pritnscreen

Irina je otkrila da se sa Anabelom druži još iz perioda kad je bila trudna sa Lunom, kao i da je čuvala Lunu kada je bila mala. Iako se mnogo komentariše njen fizički izgled kao i korekcije koje je uradila, Irina je sada po prvi put otkrila šta je sve zaista uradila na sebi.

- Nigde me nije bilo 13 godina jer sam batalila mikrofon i stavila kecelju. Ne mogu da me prepoznaju jer nisam više plava, vratila sam se u prirodnu boju kose. Jedino što sam radila na licu je japansko iscrtavanje obrva i usne, tačnije konture usana, jer sam oduvek imala pune usne. Sada punim 44 godine, a mene znaju iz perioda kada sam imala 28 godina, normalno je da me ne prepoznaju. Radila sam i botoks i to prvi put sa 40 godina, Anabela i ja smo zajedno išle - otkrila je pevačica pa se prsetila ljudi sa javne scene koji su je oduševili:

foto: Printscreen/Ami G show

- Na javnoj sceni ima puno zanimljivih ljudi, a najviše me je oduševila Anabela sa kojom se družim još iz perioda kad je bila trudna sa Lunom, onda i Maja Marinković o kojoj u početku nisam imala dobro mišljenje, a i mali Leon. Leon je baš dobar frajer, kao da nije iz Srbije, ima neki svetski vajb. Moram priznati da mi se mali dosta sviđa.

Kurir.rs/Espreso.rs

Bonus video:

00:06 Ana Korać nekad brala maline, sad uživa na jahti i nosi luksuzno