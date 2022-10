ADAM ADAKTAR PRVI PUT O ČOVEKU SA KOJIM NJEGOVA MAMA ČEKA DETE Otkrio kako su prihvatili vest o trudnoći, a evo koje IME planiraju

Majka Adama Adaktara objavila je na Instagramu da je trudna u 42. godini i tom priliko istakla da nije planirala da ostane u drugom stanju, ali da su je najdraži podržali.

Ovim povodom oglasio se i samoprozvani "Bog obrva", koji nije krio da je bio zbunjen kada mu je majka saopštila da će mu podariti brata ili sestru.

foto: ATA Images, Printscreen/Instagram

- Ovo je potpuno neočekivano i šokantno, sve zajedno, ali suštinski, kada se desilo, sigurno je najbolje za sve nas. Neka sve bude ako treba, a ostalo ćemo sve lako. Posle ovoga mi ostaje samo još da ja razumem te srpske, rodbinske odnose, da vidim kako svojoj deci da objasnim ko im šta dođe. To je za mene još uvek malo komplikovano, ali snaći ćemo se, kao i za sve ostalo - kaže Adam.

Budući da u njihovoj familiji važi pravilo da manje-više svi moraju nositi ime koje počinje na A, što su Adam i njegova supruga Andžela primenili i na svoje naslednike, zanimalo nas je da li su smislili ime za novog člana porodice.

foto: Pritnscreen

- Ne znam da li će dete nositi ime koje počinje slovom A. Ovo je bila njena odluka, možda će doneti još neku odluku. Ako se ja budem pitao, kao u većini slučajeva, zvaće se na A, svakako, to je već tradicionalno. Razmišljaćemo o imenu posle prenatalnog testa i kada budemo saznali da li je dečak ili devojčica, a možda je potencijalno ime Adam Junior. Vidimo da je sa Adamom Seniorom dobro prošlo.

U javnosti ne prestaje da se spekuliše o muškarcu s kojim je Alis zatrudnela. O njenom emotivnom životu ništa se ne zna, a Adam na pitanje o partneru svoje majke kaže:

foto: screenshot

- To ćete morati da vidite sa njima, ja pričam samo u svoje ime. Poznajem čoveka s kojim Alis čeka dete, mi smo transparentna porodica, ali svako bira za sebe, kao i to da li će biti deo javnog života ili ne, to ću prepustiti njima. Da nismo deo rijalitija, svakako da ne bismo kačili ni ovo, ali kada smo već ušli u to i dobili takav "boost" od ljudi i prihvatili da budemo deo javne scene, onda to znači da će, naravno, sve biti propraćeno. Sve detaljno o ovome gledaćete u drugoj sezoni - obećava Adam.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:08 Prva kuća i salon Adama i Alis Adaktar