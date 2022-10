NAPOKON DALA SVOJ SUD! Stanija o TUČI Kristijana, Emila i Ćertića, otkrila da li je u KONTAKTU sa Golubovićem nakon svega!

Stanija Dobrojević je prokomentarisala tuču, koja se nedavno dogodila u Zadruzi 6 i koja je podigla buru u javnosti.

Stanija je u svom stilu iznela mišljenje vezano za tuču kada su Kristijan Golubović i Emil Kamenov nasrnuli na Uroša Ćertića i koja je izazvala lavinu komentara, te je povodom toga izjavila:

- Nasilje nije dozvoljeno, zato je i sankcionisan. Naravno da to ne opravdavam, ovo treba da bude psihološka igra. Mislim da će oni u neku ruku faliti u rijalitiju jer su bili na neki način alfa mužjaci i dobre pojave. Svakako će doći neki novi ljudi i uneti dobru energiju - rekla je Dobrojevićeva.

Na pitanje kakvo mišljenje ima o Urošu Ćertiću, za koga mnogi zadrugari smatraju da namerno nervira i iritira druge zadruhgare, ne bi li ih u igri nerava izbacio iz takta i diskvalifikovao, Stanija je izjavila sledeće:

- Verovatno je Uroš to izazvao to u njima, ali eto došlo je do čega je došlo. Ne pratim ja to mnogo, ja sam više za neke lepe i ljubavne teme - rekla je starleta.

Na pitanje da li je u kontaktu sa Kristijanom Golubovićem, posle svih sukoba i svađa nakon Farme i Zadruge, sa kojim je došlo do pomirenja Dobrojevićeva je rekla:

- Ne, apsolutno nemamo nikakav kontakt, niti komunikaciju.

Podsetimo Kristijan Golubović i Emil Kamenov su prošle nedelje diskvalifikovani iz Zadruge, nakon fizičkog kontakta, kada su prebili Uroša Ćertića, koji je u tom trenutku bio u sukobu sa Necom i Pecom. Ćertić otkako je ušao u šestu sezonu Zadruge, ne prestaje sa provokacijama i verbalnim duelima sa zadrugarima.

