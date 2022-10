ODAKLE PARE? Kaja Ostojić i njen kum makro se bahate u Parizu! Za noć potrošili 5.000 evra, BANJAC ŽIVI BOLJE POSLE HAPŠENJA

Katarina Ostojić Kaja, kako je i sama priznala, digla je ruke od pevanja još pre nekoliko godina, kad je shvatila da od toga ne može da zaradi, a kućni budžet popuni povremeno sponzorisanim objavama preko svog Instagram profila. Ni njen najbolji prijatelj i kum Duško Banjac zvanično nema posao.

Osuđeni makro Duško Banjac uživa u Parizu foto: Printskrin/Instagram

Za njega se zna da je dva puta osuđivan za posredovanje u prostituciji, od čega je drugi put bio u martu ove godine, kada je uhapšen zajedno sa još dvoje makroa, Nikolom Anđelićem i Jelenom Jojić. Oni su kasnije priznali krivicu i osuđeni na po 14 meseci zatvora, uslovno tri godine, i na novčane kazne od po 400.000 dinara.

Makro Duško Banjac slikao svoju kumu Kaju Ostojić u retsoranu u Parizu foto: Printskrin/Instagram

Međutim, Kaja i Duško izgleda nemaju problem sa finansijama, pa su u mogućnosti da sebi priušte luksuzne provode po skupim destinacijima, od kojih je poslednja bila Pariz. Banjac i Ostojićeva su u Grad svetlosti pre nekoliko dana otputovali sa još dve prijateljice. Jedna od njih je samozvana manekenka Aleksandra Morača, o kojoj su mediji pre tri godine izveštavali da je navodno uhapšena za prostituciju u Crnoj Gori. Na društvenim mrežama su objavljivali slike iz luksuznog smeštaja, zatim iz šopinga, gde su kupovali brendiranu odeću, kao i večeru u skupom restoranu, gde flaša vina koju su odabrali košta oko 3.000 evra. Kad se podvuče crta, dođe se do računa da su Banjac, Kaja i njihovi prijatelji samo za jedan dan, računajući i cene avionskih karata do Pariza, potrošili najmanje 5.000 evra.

Piju se skupa vina foto: Printscreen

Ali odakle im pare, to je pitanje koje se samo po sebi postavlja, jer je jasno i poznato da oni zvanično ne zarađuju, a to smo pitali i Kaju. Međutim, do zaključenja broja nije nam odgovorila.

Makro Duško Banjac pokazao kako jede specijalitet od puževa foto: Printskrin/Instagram

Inače, elitna prostitucija glavna je tema u Srbiji proteklih meseci, a Kaja je u više navrata povezivana sa ovim nelegalnim poslom, s obzirom na to da joj je uhapšeni Banjac kum, a Anđelić lični trener. Iako se pevačica ograđivala od ove priče i tvrdila da joj smeta povezivanje sa makroima, ona nije časila časa, već je, čim su izašli iz pritvora, otišla sa njima u noćni provod, o čemu je Kurir već pisao, a ove nedelje i na luksuzno putovanje.

Kaja se pohvalila skupocenim vinom foto: Printskrin/Instagram

- Nimalo mi nije prijatno da čitam ovakve vesti danima i da se stavlja moja slika pored takvih tekstova. Moram da kažem da je moj kum čovek sa najviše prijatelja. U životu nisam videla takvu osobu koja ima toliko prijatelja i da je toliko dobra činio i gde treba i gde ne treba - govorila je Kaja o Banjcu.

Kaja je smeštena u luks hotelu foto: Printskrin/Instagram

