SVE SU PROSTITUTKE ISTE - JEDNA RADI ZA 200 DINARA, DRUGA ZA 5.000 €: Elektra Elit ne prestaje da šokira, evo do kada je BUKIRANA

Srpska transrodna pevačica Elektra Elit je šokirala javnost priznanjem da se legalno bavi prostitucijom u Švajcarskoj, a nakon što je otkrila koliko košta sat njenih usluga dotakla se i čuvene "elitne prostitucije".

"Elitna prostitucija ne postoji nigde u svetu, postoji samo prostitucija, to su seksualne radnice. To su samo epiteti da bi nešto zvučalo lepše. Ono što postoji jesu elitni klijenti. Ako je neka devojka bila u kombinaciji sa nekim malo poznatijim, ona to nazove elitna, to nema veze s vezom. Sve su prostitutke jednake, sad da li jedna radi za 200 dinara, a druga za 5.000 evra, obe su prostitutke, razlika ne postoji, sve su iste", rekla je Elektra i dodala da postoje i one prikrivene prostitutke koje ne žele da se sazna čime se bave iz raznih razloga.

foto: Printscreen/Grand

"Devojke koje se bave ovim poslom u Srbiji kriju čime se bave. Ima puno njih koje su udate, neke ne žele da im familija sazna, ima ih puno koje su majke. Te vrste nikada neće izaći na videlo. Mi uvek pričamo o ženama u prostituciji, ali tu imamo više etapa. Teško je ovde legalizovati prostituciju, tu je i crkva i neki zakoni. Mislim da postoji način da se to reši, prvo da devojke ne bi imale makroe, to je najveći problem, žene 90 posto rade za nekoga. Prema nekim analizama na Balkanu postoji oko 35.000 prostitutki, pa zamislite taj broj, to su dve pune arene, kao jedan grad, a niko nije registrovan i zamislite koliko para država gubi. Paušalni porez će morati da se plaća, kao što ja u Švajcarskoj što plaćam", rekla je u emisiji "Grand magazin" i otkrila kako je bavljenje najstarijim zanatom uticalo na njenu karijeru pevačice.

foto: Printscreen/Grand

"Ja u Srbiji ne radim prostituciju i neću je raditi dok se ne legalizuje. Ali imam klijente koji dolaze u Švajcarsku baš zbog te pevačice Elektre Elit i pitaju kada su slobodni termini. Iskreno moram da kažem, ja sam do avgusta sledeće godine već bukirana", poručila je.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:21 Elektra Elit na nastupu Maje Berović