VELIKI ITERVJU MARIJE VELJKOVIĆ I RASTKA JANKOVIĆA! Živeli u komšiluku, upoznali se kod njegovog KUMA, a OVO je i dalje MISTERIJA

Voditeljka Marija Veljković i glumac Rastko Janković prvi put u zajedničkom intervjuu otkrili su kako su se zavoleli i kojim putem je krenula njihova ljubavna priča.

Nisu isu krili svoju ljubav, a razloga za to nije ni bilo. Voditeljka Marija Veljković i glumac Rastko Janković kažu da je u njihovom odnosu od prvog dana sve čisto kao suza i da žele da uživaju kao sav ostali zaljubljeni svet.

Ona je prošle godine stavila tačku na brak u kome je rodila troje dece, a o njegovom ljubavnom životu dugo se ništa nije znalo. Da su njih dvoje novi par u našem javnom životu postalo je jasno 3. septembra, kada se na Marijinom Instagram profilu pojavila zajednička fotografija uz komentar "Hvala za ljubav i podršku".

Ubrzo, prilikom jednog televizijskog gostovanja, Rastko je rekao: "Marija Veljković je moja cura. Mi smo zajedno, sve je u redu. Ljubim je i obožavam i tu sam joj kao podrška. Mi imamo odnos iz osamdesetih, taj šmekerski odnos, šmekersko-džentImensku varijantu - rekao je nedavno.

Rastko, u kojoj meri je na vas uticalo detinjstvo provedeno u Parizu? Jednom prilikom ste ispričali da je u vašu kuću dolazio i Danilo Kiš.

"I mnogi drugi vredni ogromnog poštovanja. To je bilo 1978, kad sam bio baš mali, ali sam zapamtio. Međutim, mislim da se ovde cure ne lože na romantiku, već na ćelave siledžije. Nas koji radimo nešto pozitivno gledaju drugačije, ali, hvala Bogu, postoje i one kojima se dopada baš to.

Marija, kada ste u januaru upitani da li biste uskoro mogli da se zaljubite, rekli ste: To mi je kao neki drugi, paralelni svet.

Rastko: To nisam znao.

Marija: Nisi pažljivo čitao. (smeh) Imala sam sreće da sretnem Rastka. Postoji priča u koju su upućeni svi moji prijatelji. Od studentskih dana sam govorila da je on najlepši srpski glumac.

Rastko: Sigurno misli na mene u ulozi sveštenika u seriji Selo gori, a baba se češlja. (smeh)

Marija: Iz ove perspektive to više nije toliko bitno, jer do izražaja dolaze njegove divne osobine, pre svega što je častan, pošten, pravo srce, ali činjenica je da sam dvadeset godina tvrdila da je najlepši. Naravno, nikada to nisam pričala u intervjuima jer nije pametno pominjati ljude odavde koji mogu da pročitaju. (smeh) Zanimljivo je da smo živeli u komšiluku, a nismo se sreli sve do pre tri godine. Upoznali smo se na rođendanu njegovog kuma, a mog kolege Dorda Davida. Međutim, tada se ništa sem upoznavanja nije desilo jer je svako imao svoj život, pa to i nije imalo neke veze sa našom pričom.

Koliko je prošlo vremena od vašeg ponovnog susreta do objave na Instagramu?

Rastko: To je tajna. Jednostavno, u nekom trenutku dogovorili smo se da se fotografija pojavi. Mediji su stvarno bili korektni prema nama, a ako ćemo iskreno, i nije bilo materijala za neke intrigantne priče. Kod nas je sve čisto, bez ikakvih skandala.

Marija: Tako je od prvog dana. Bilo bi jednostavnije kad bismo svi vodili računa o svojoj ljubavi ili životu bez ljubavi, zavisi kako birate. Ja sam imala sreću pa sam našla ljubav. Naravno, divno je kada se dvoje ljudi nekim čudom spoje, ali nije bitna samo ona čuvena hemija, već i da ste jedno drugom prijatelj, podrška i savetnik.

Obično roditelji koji imaju decu iz prethodnog braka, kad dođe vreme za novu ljubav, po malo strepe kako će sve funkcionisati.

Marija: Meni je ovo bila prva ljubav posle svega. U nju sam bila sigurna, ali razmišljala sam kako će deca reagovati. Međutim, on je toliko divan prema njima, da ga obožavaju.

Rastko: Nema tu velike filozofije. Treba shvatiti da su deca mali ljudi sa kojima nema foliranja, ali ni dodvoravanja.

Marija, vi ste tih devedesetih bili devojčica, ali pretpostavljamo da ih po nečemu pamtite?

Marija: Nažalost, odmah se setim restrikcija struje. Što se muzike tiče, vidim da se devedesete vraćaju na velika vrata. Koji god radio da pustiš u kolima, svaki treći hit je iz tog vremena. To je još jedna potvrda mog verovanja u Rastkovu i Ivanovu pesmu.

Rastko: Mislili smo da su devedesete katastrofa, ali smo 2022. shvatili da i nisu bile tako strašne. (smeh)

