"SRAMOTA ME JE SAMOG SEBE, ALI BILO NAM JE LEPO!" Stefan Karić progovorio o odnosu sa Ženom od sultana, evo šta je rekao o vezi!

Vest da su Stefan Karić i Tijana Milentijević, poznatija kao Žena od sultana, obnovili romansu iznenadila je mnoge s obzirom da se nije znalo da su bili u vezi.

Naime, u javnosti je isplivao njihov snimak na kojem se vidi kako bivši zadrugar uživa u njenom nastupu i čašćava je evrima.

foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić

Stefan Karić kaže da ga je sramota zbog klipa koji je nastao na jednom veselju.

- Onaj klip je katastrofa, sramota me je samog sebe. Alkohol nije za mene uopšte, a sto se tiče Tijane, bila je tu oko našeg stola celo veče i bilo nam je lepo. Ona je meni draga devojka i to je to, nisam "bacio oko" niti dao "zadnji dinar", malo se to preuveličava, ali dobro, imaju prava po onom snimku da tumače kako god hoće. To je to, mogu da kažem samo da je ovo bila poslednja noć da sam izašao, sledeća je tek za Novu godinu - rekao je bivši zadrugar kroz osmeh.

foto: Kurir

Ovim povodom ranije se oglasio i njegov otac, Osman Karić, koji je istakao da ima samo reči hvale za pevačicu, ali da se njegov jedinac ne vraća starim ljuabvima.

- Što se tiče Stefana i toga da je bacio oko na Ženu od Sultana, mislim da su to samo čaršijske priče. Stefan voli da se veseli, pa tako i da kiti pevače u noćnom izlasku, hoću reći da Tijana nije izuzetak. Naravno, bili su u vezi, pa su ljudi skloni da ga sad povezuju. Za tu devojku imam samo reči hvale, lepo izgleda i jos lepše peva. Ljudi koj se bave Stefanovim životom više nego on sam skloni su da ga povezuju sa raznim devojkama, kao recimo sa Ivom Grgurić skoro. Moram reći da Stefan nema devojku, mislim da još uvek lovi u mutnom da nađe pravu. Stefan može da prelista, ali ne i čita stare novine - poručio je Osman.

Kurir.rs/Pink.rs

