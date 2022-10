SINA RODILA SA 15 GODINA POSLE GA OSTAVILA MUŽU! Komšije iz Kosjerića za Kurir: Zorica Marković je otišla da ganja karijeru!

Pevačica Zorica Marković ponosno ističe da je odrasla u Kosjeriću i nikada nije skrivala svoje poreklo, a ekipa Kurira odlučila je da poseti njeno rodno mesto. Meštani ovog grada su nam objasnili da je Markovićeva rođena u selu Tubići, koje se nalazi nedaleko od njihove opštine.

Mi smo otišli do njene rodne kuće, a na tom imanju i danas živi njen brat Milan Marković s porodicom. On i njegov sin nisu bili raspoloženi za razgovor.

- U ovoj kući sam ja gazda, nemamo o čemu da pričamo, bežite napolje sa mog imanja - drsko je odbrusio Milan našoj ekipi, dok je njegova supruga bila ljubaznija.

- Jednom sam primila novinare u kuću i ispao je haos, zbog toga je Milan ogorčen. Taj tekst uticao je na naše porodične odnose. Sa Zoricom sam u dobrim odnosima, ja sam u ovoj kući snaja. Ona je rođena u staroj kući, koja je srušena, nalazila se ovde u dvorištu, gde je sada cveće. Dolazi, ali ne često.

Od komšija smo saznali da je pevačicin prvi suprug Milojko preminuo pre skoro 13 godina. Oni su nas uputili u drugo selo, Jelen Do, gde je on živeo i gde je odrastao njihov sin Dejan. Žitelji sela su nam ispričali kako je pevačica, koja je trenutno u "Zadruzi", ostavila Milojka sa detetom kako bi se posvetila karijeri, ali su za nju imali samo reči hvale.

Druga sagovornica nam je objasnila kako je došlo do toga da Dejan odrasta s ocem:

- Zorica i Milojko su počeli vezu dok je ona bila jako mlada. Pobegla je kod njega. Ona je pevala, a on je bio lokalni harmonikaš. Udala se i rodila Dejana sa 15 godina, bila je prvi razred srednje škole. To je funkcionisalo kratko, želela je da napreduje u karijeri, htela je da ide dalje. Pozvala je i Milojka sa sobom, da idu kao porodica, ali on nije mogao. Morao je da ostane u porodičnoj kući. Njegov brat bio je vojno lice i, pošto je on bio van kuće, Milojko je morao da ostane u porodičnom domu. Tada su se dogovorili da on ostane sa Dejanom, a Zorica je krenula da ganja karijeru - ispričala nam je sagovornica i dodala da pevačica nikada nije zapostavila sina.

- Ne znam ja kakvi su njihovi odnosi danas, znam da se ona uvek trudila oko njega. Redovno je slala novac i pokušavala da nadomesti vreme koje ne provodi sa sinom. On je sada ostvaren čovek, živi u Arilju sa suprugom i decom - zaključila je ona.

