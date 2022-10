"DRAMA JE JOŠ U TOKU, MI ZAPOSLENI ZNAMO ISTINU!" Marija Šerifović o Zvezdama Granda: Obnovila sam UGOVOR na još jednu godinu!

Marija Šerifović progovorila je o takmičenju Zvezde Granda, čiji je član žirija i drami gde će se emitovati ovogodišnja sezona.

Pevačica se osvrnula na problem sa emisijom Zvezde Granda, s obzirom na to da se još ne zna gde će se emitovati šou.

U medijima se pojavila informacija da su pojedine televizijske kuće dale ponudu, a evo šta je Marija rekla:

foto: Ana Paunković

"Mi zaposleni jedino znamo pravu istinu, a to je da se još ne zna da li ćemo se emitovati na istoj televiziji ili će doći do neke promene. Drama je još uvek u toku. Bilo je raznih napisa da li će se Zvezde Granda snimati ili neće. Ja već znam kada će početi ali vama to još ne smem da kažem. Jedina je tematika gde ćete nas gledati. Svakako će se to znati jako, jako brzo", napomenula je Šerifovićeva, koja je deo ovog snimka napravila 26. septmebra kada je bio i prvi dan snimanja muzičkog takmičenja.

foto: Printscreen YouTube

"Obnovila sam svoj ugovor sa Zvezdama Granda na još jednu godinu, jer znajući svoje planove u budućnosti i obaveze, imam vremena za još tu jednu sezonu. Sad će ljudi reći da ja to uvek kažem, nikad ne znam, ali da, to je istina i tome pregovori i služe", ispričala je ona dodajući da je i novac bitan faktor koji odlučuje.

Šerifovićeva se nedavno našla u centru skandala kada je usnimljena kako besni i udara svoja kola nasred ulice, a otkrila je i da je disciplinovanim ponašanjem uspela da smrša 5 kilograma.

Kurir.rs

Bonus video:

01:51 Marija Šerifović se oglasila povodom prebijene sestre Uki Q