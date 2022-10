ŠOK IZDANJE JOVANE LJUBISAVLJEVIĆ: Uživa u slobodi, navukla USKI KORSET na sebe, totalno NEPREPOZNATLJIVA

Bivši učesnici rijalitija "Zadruga" Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević, nedavno su stavili tačku na ljubavnu vezu i ova vest iznenadila je sve njihove fanove. Međutim, od kako je slobodna devojka Jovana ne prestaje da iznenađuje svojim provokativnim izdanjima.

Naime, ona je na svom profilu na Instagramu objavila kako pozira u veoma smelom i izazovnom izdanju, te gotovo niko nije usepo da ostane ravnodušan kada je video Jovanino žestoko izdanje.

Ona je nadogradila pletenicu do poda, dok je na sebe navukla preuski crni korset i sve to upotpunila visokim potpeticama.

Komentari na misicin račun nisu prestajali da se nižu:

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Stefan je nedavno raskinuo sa Jovanom misicom i tada otkrio kako je više puta snimao trenutke u kojima su se on i Jovana svađali, da bi mogao da ih presluša naredno jutro i razmisli ponovo o svemu što mu je rekla.

- Mene sitnica može najviše da poremeti, da me totalno odbije od osobe. Te neke sitnice su me unakazile...Nije to bilo, sad ovog puta, nisam sumnjao u nju niti bilo šta. Stvarno nisam sumnjao, ali jednostavno je bilo raznih priča gde se ona kretala, gde je izlazio taj njen bivši momak. Snimao sam je po nekoliko puta, da vidim da li sam ja lud. Eto dokle je došlo, da ja snimam svoju devojku dok se svađamo, da vidim da li ima to smisla - rekao je Stefan.

