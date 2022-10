SEKSI IZDANJE MARIJE VELJKOVIĆ! Voditeljka u USKOJ haljini, sve puca na njoj, a DEKOLTE u prvom planu! (FOTO)

Voditeljka Marija Veljković nedavno je potrvrdila da je u vezi sa glumcem Rastkom Jankovićem (50), a sada je zapalila mreže provokativnim fotkama.

Niame, Marija se uvukla u preusku crnu haljinu, a pratioci su sve vreme "zurili" u njenu figuru.

Obučena u usku, crnu haljinu, Marija se sagla da uključi, a potom i isključi snimanje na telefonu, zbog čega je njen dekolte bio u prvom planu.

Inače, Marija, koja s bivšim suprugom ima troje dece, već 6 meseci uživa u vezi sa glumcem i pevačem Rastkom Jankovićem.

"Svi moji prijatelji mogu da potvrde da sam od studentskih dana govorila da je Rastko najlepši srspski glumac. Naravno, to nisam pričala u intervjuima za medije da me ne bi spajali sa njim. Zanimljivo je što smo živeli u komšiluku, a nismo se sreli do pre tri godine", rekla je nedavno voditeljka iza Hello i opisala upoznavanje:

"Upoznali smo se na rođendanu njegovog kuma Đorđa Davida, ali tada se ništa između nas nije desilo, jer je svako imao svoj život. Meni je ovo prva ljubav nakon razvoda. Sigurna sam u jačinu naše ljubavi, ali sam brinula kako će deca reagovati. Međutim, Rastko je toliko divan prema njima da ga obožavaju. Srećna sam što sam ga srela, on je zaslužan za moj osmeh".

