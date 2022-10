OGLASIO SE MENADŽER TEE TAIROVIĆ POSLE PRIVOĐENJA U NEMAČKOJ: Ovo je pravi razlog što se pevačica našla u PRITVORU na aerodromu

Pevačicu Teu Tairović finansijska inspekcija privela je na aerodromu u Nemačkoj i ona se još nalazi u pritvoru. Posle pisanja medija da je zbog finansija zadržana i ispitivana, oglasio se za Kurir njen menadžer Nikola Bridžis.

"Siguran sam da nije uhapšena zbog finansija. Prema informacijama od ljudi koje su sa Teom tamo, zadržana je jer je prekoračila dužinu boravka u Šengenskoj zoni. Dobio sam neke članke da se radi o finansijama, to znam da nije istina, jer sam se čuo i sa gazdom lokala u kojem je nastupala. Svi znate kako funkcioniše to sa ugovorima koje pevaći potpisuju zbog nastupa u inostranstu. Tea je veoma tražena, i skoro su svi njeni nastupi u zoni Šengena pa je verovatno tu došlo do problema. Ona bi sa našim papirima smela 90 dana da provede u zemljama koje spadaju u Šengej zoni, a to su sve zemlje Evropske unije, pa i Švajcarska. Uskoro očekujemo da je puste, pa ćemo znati detalje informacije", rekao je Nikola Bridžis, menadžer Tee Tairović.

