OVI PEVAČI SU PRIVOĐENI NA AERODROMU, TEA NIJE JEDINA! Jedan je baš nagrabusio, ispitivali ga po 12 sati, bio 3 dana u PRITVORU!

Kao bomba odjeknula je vest da su naši pevači među kojima je pevačica Tea Tairović privedeni u Nemačkoj na aerodromu, ali nisu jedini.

Legendarni Zdravko Čolić Čola je svojevremeno bio uhapšen i mediji su danima brujali o tome.

Naime, Zdravko Čolić se sredinom osamdesetih bavio privredom. U periodu, od 1985. do 1989. živeo je uglavnom u Zagrebu pa je bio uhapšen zbog u to vreme nelegalnih radnji, koje su kasnije stupile snage i postale legalne.

“Bio sam neka vrsta menadžera i čoveka koji je imao određena uložena sredstva u oblasti telefonije. A šira javnost je saznala da se bavim malom privredom tek kada sam uhapšen u Ohridu zato što sam kreditna sredstva pretvarao u devize. Devize je tada bilo jeftinije kupiti u Makedoniji nego u Beogradu i Zagrebu”, ispričao je Zdravko Čolić svojevremeno, pa otkrio kako je došlo do hapšenja:

foto: Dragana Udovičić

“Bilo je vrlo neprijatno. Ljudi su kupovali devize u tim albanskim selima. Pratili su me sve vreme jer šta ja radim tu u februaru kad nema ni koncerata, ni turista. A ja natovaren u grombi kaputu kao u pesmi Bijelog dugmeta i oni me sačekaju i uzimaju mi sve devize. Kasnije je Ante Marković uveo legalnu kupovinu deviza i da sam sačekao osam meseci – ne bi do tog hapšenja ni došlo. Ali to su bile čiste pare, nikakva crna lova.”

U pritvoru je, kaže Čola, proveo tri dana.

“Prvi dan sam bio u kancelariji kod načelnika. Poštovan sam. Voda i pljeskavica. Onda sam poslat u hotel da prespavam, a ujutru bih dolazio na razgovor. Celi dan traje razgovor od osam ujutru do osam uveče. To je bila vrsta pritvora sa tolerancijom. Posle tri dana, pušta me istražni sudija i branim se sa slobode. Na smenu su ulazili ljudi da prate suđenje, na uvodnoj reči jedni, pa oni izlaze da uđu drugi da saslušaju odbranu, i na optužnicu dolazi treća grupa ljudi.

Kada bi dolazili na suđenje, neki bi vikali: ‘Kriv je, osudite ga’, neki drugi su vikali: ‘Gde ste osudili čoveka, pa svi kupujemo devize’. I naravno da dođe Ante Marković i donese zakon da svi možemo kupovati devize”, ispričao je Čola.

Pevač Saša Kovačević je 2020. godine priveden na aerodromu u Njujorku.

foto: Printscreen/Pink

Naime, kada je krenuo na put u Dominikansku Republiku, sa bratom Radetom i ostatkom ekipe, ne bi li ekranizovao čak četiri pesme na ovoj egzotičnoj destinaciji, Saša Kovačević nije ni slutio kakav će ga maler poterati.

- Saleta je na aerodromu u Njujorku privela policija! Došlo je do neke zabune, pa su ga skinuli sa redovnog leta i odveli u posebnu prostoriju i zadržali par sati, taman da mu let za Dominikanu propadne - otkrio je tada izvor za "Svet", pa nastavio:

- Uopšte mu nije bilo svejedno. Pitao ih je zašto ga drže i proveravaju, a odgovor je bio da je to deo rutinske kontrole i da su pooštrene mere opreza. Ubrzo mu je policija vratila dokumenta, saopštila da je sve u redu i da može da nastavi put.

Srđan Čolić, poznatiji kao osnivač i frontmen grupe „Mobi dik“ u jednom intervjuu je progovorio je o dva svoja hapšenja.

Naime, posle jednog nastupa sa Lepom Brenom, Srđan je uhapšen na aerodromu u Švajcarskoj.

foto: Dragana Udovičić

- Sa Brenom sam radio jedan album, ona je uvek bila malo distancirana. Sećam se, već sam imao grupu “Mobi Dik” i putovali smo u inostranstvo na neku grupnu svirku. A nas su stalno mešali sa narodnjacima. Ali to je moralo tako da bude jer u inostranstvu gde ima najviše para tu su pevali narodnjaci, a nas su tražili tad zbog “Kralja kokaina”. Bio je to veliki nastup posle koga su nas isplaćivali u kešu. Kako su oni to skupili sa blagajne meni su dali par hiljada franaka. Pošto su se franci loše kotirali kod nas ja sam imao naviku da na aerodromu zamenim te franke za marke - napravio je Srđan uvertiru za proču o njegovom hapešenju i nastavio:

- I mene uhapse na aerodromu. Imao sam tu sreću jer nije bilo 500, jer za 500 dobiješ silne neke zabrane. Ali su me svakao jedno pola sata ispitivali. Oni ne razumeju engleski, ja ne razumem nemački. To je trajalo dok nije došao moj drug koji je Švajcarac i koji im je objasnio da sam ja pevao i da sam dobio bakšiš i da nisam imao način kako da proverim da li je novčanica prava. Pustili su me pošto je bilo samo sto franaka u pitanju. U međuvremenu je avion trebalo da poleti i oni su me pustili bukvalno pet minuta pred poletanje.

foto: Printscreen

Inače, pevačicu Teu Tairović finansijska inspekcija privela je na aerodromu u Nemačkoj i ona se još nalazi u pritvoru. Posle pisanja medija da je zbog finansija zadržana i ispitivana, oglasio se za Kurir njen menadžer Nikola Bridžis.

"Siguran sam da nije uhapšena zbog finansija. Prema informacijama od ljudi koje su sa Teom tamo, zadržana je jer je prekoračila dužinu boravka u Šengenskoj zoni. Dobio sam neke članke da se radi o finansijama, to znam da nije istina, jer sam se čuo i sa gazdom lokala u kojem je nastupala. Svi znate kako funkcioniše to sa ugovorima koje pevaći potpisuju zbog nastupa u inostranstu. Tea je veoma tražena, i skoro su svi njeni nastupi u zoni Šengena pa je verovatno tu došlo do problema. Ona bi sa našim papirima smela 90 dana da provede u zemljama koje spadaju u Šengej zoni, a to su sve zemlje Evropske unije, pa i Švajcarska. Uskoro očekujemo da je puste, pa ćemo znati detalje informacije", rekao je Nikola Bridžis, menadžer Tee Tairović.

