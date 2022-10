"KRILA BIH BLAGOSLOVENO STANJE" Kija Kockar otvoreno o ljubavi, udaji i bebi... A jedna stvar joj je NAJTEŽE PALA

Pevačica Kristina Kija Kockar govorila je o ljubavnom životu, ali i onome što joj je do sada najteže palo.

Kija priznaje da li očekuje da joj se dogodi neka velika ljubav.

- Pa očekujem! Mislim da se toliko ni moja baka ne brine o tome da li ću se udati... Nikada se ne zna šta u životu može da se desi, naravno da mi je želja da se jednom i tako ostvarim. Iskreno, i da imam nekoga, ne bih govorila o tome. Uvek ću se truditi da sačuvam privatnost, a ukoliko bih bila u blagoslovenom stanju i to bih krila koliko mogu. Odmah da kažem nisam trudna, da se ne shvati pogrešno! - našalila se Kija.

foto: Printscreen/Premijera

Kako izgleda tvoj jedan dan, a da nije nedelja? Koja ti je uloga najteže pala?

- Da budem ćerka. Ja sam jedinica, jedna u majke. Smatram da mi je to do sada najteža uloga, jednostavno sam si... Ljudi više vole kada neko plače, svi plačemo, mislim da je ljudski. Nisam srećna non-stop, ali nisam ni nesrećna konstantno... Ljubav je jača od mržnje i smatram da to najviše ljudima teško pada - kaže Kija u "Premijeri".

Kurir.rs/K.Đ.

