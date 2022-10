BRAT SANJE VUČIĆ JE NAJZGODNIJI LEKAR U SRBIJI: Bio je debeljuca, a onda za godinu skinuo 25 KG i sad izgleda kao APOLON (FOTO)

Pevačica Sanja Vučić ima brata za kojim su žene poludele. Njegov svaki mišić na telu je izvajan, a uz šarmantan izgled je neodoljiv prpadnicama lepšeg pola. Ono što je zanimljivo je činjenica da njen brat nije uvek tako izgledao.

Naime, iako je danas prepoznatljiv po mišićavom telu nekada je bio debeljuca. Samo za godinu dana uspeo je da smrša i dovede telo do savršenstva. On je na Instagramu podelio fotografiju od pre 12 godina i postao inspiracija mnogima.

- Često mi prilaze ljudi na ulici, prepoznaju me i to mi se dopada, moram priznati. Neki od njih me znaju kao Sanjinog brata, pa me pitaju kada će nova pesma, da li mogu da je pozdravim, to me malo opterećuje, ali bude pohvala i na moj račun - rekao je Miloš.

- Kao mali sam bio gojazan, isto kao i moja Sanja. A onda sam na početku faksa, 2011. odlučio da okrenem priču. Krenuo sam intenzivno da treniram, promenio sam način ishrane, i kroz godine i godine vežbanja, dobio sam telo koje danas imam - izjavio je Miloš za domaće medije.

I istakao je da su mu promena navika i redovan trening omogućili da ima volje za sve, kao i da je neuporedivo bolje raspoložen.

- Zdrav način života me održava da dobro funkcionišem u svim sferama. Takav život vodi do psihičkog zdravlja, i on nam donosi benefit na svim poljima, profesionalnom i emotivnom jer smo mnogo bolje raspoloženi i imamo više volje. Trening na dnevnom nivou je jako bitan jer tako izbacujem višak negativne energije i zato svima preporučujem zdrav život i zdrave navike - zaključio je ovaj zgodni stomatolog.

