KAČAR ME OSTAVIO ZBOG NOVAKA ĐOKOVIĆA! Stanija otkrila šok detalje veze s fudbalerom: BIO LJUBOMORAN NA MENE, A KRIO JE ENU POPOV!

Stanija Dobrojević u razgovoru sa Ljiljanom Stanišić, voditeljkom emisije Sceniranje na Kurir TV, prvi put je pričala o svojoj vezi s bivšim fudbalskim reprezentativcem Gojkom Kačarom.

U žiži javnosti našla se zbog ljubavne afere s fudbalskim reprezentativcem Gojkom Kačarom s kojim je viđena na Dejvis kup meču u Splitu 2010. godine na kome je učestvovao Novak Đoković.

- Pozdrav za Gojka, da se ne ljuti što ću sad ispričati. Dopisivali smo se dva meseca preko Fejsbuka, on je tad bio na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi, a ja u Americi. Počeli smo da se zabavljamo čim smo se vratili u Srbiju i posle dve nedelje otišli smo u Hrvatsku. Imam dečka sportistu, otišli smo u Split i sećam se u hotelu izlaze Brena, Boba, Novak, Troicki, Zimonjić - prisetila se Stanija događaja od pre 12 godina i nastavila:

- Tamo se igrao Dejvis kup. Novak je prišao da se javi Kačaru koji me je predstavio kao svoju devojku. Tad sam prvi put videla Novaka uživo, dao nam je karte za meč. Ja ga pratim od 2007. i jedina osoba za kojom sam trčala da tražim fotografiju je Novak Đoković. Svi u kući ga obožavamo, a sad sam imala priliku da ga vidim uživo, iako sam ga gledala na US Openu 2007. kad još nije bio u vrhu - .

Pojasnila je i u kakvom je odnosu tad bila s Novakom Đokovićem.

- Nikad me nije muvao, nikad se nismo dopisivali, nikad ništa što su spekulisali mediji. Ja ga gledam s velikim poštovanjem i jedino što sam htela je zajednička fotografija s njim. Međutim, Kačar se naljutio, on je toliko izljubomorisao, to veče nije hteo da priča sa mnom, okrenuo mi je leđa. Katastrofa. na kraju smo na taj meč otišli u ne baš najboljim odnosima, čak sam ja i kasnila. I dešava se da smo bili uskilani, tad sam bila anonimna u javnosti. Mi se vraćamo u Srbiju, na svim naslovnim stranama Kačar i ja. Ali na svim naslovnim stranama naslovi "Kačar prevario verenicu". Koju crnu verenicu? Nisam ni znala to, kad su me zvali novinari, ja sva bitna. A kad su me pitali znam li da je veren sa Enom Popov, ja se mislim "Koja, bre, Ena Popov?" Tu je nastao haos, ja sam mu ga napravila. Posle sam čula da je on Eni rekao da ga odveze na neku stanicu odakle je išao u Split, a ustvari je on po mene došao kolima.

Prisetila je i kako je posle toga postala mnogo opreznija kad su je muvali sportisti.

- Nadam se da se neće naljutiti, pričam kako je bilo. Prošlo je mnogo godina, nadam se da se ne ljudi. Osećala sam se tad prevareno jer sam bila druga. A u isto vreme ide intervju Ene Popov u kom kaže da je starleta Stanija sve izmislila zbog medijske pažnje. Ja nisam mogla da verujem, svo to foliranje i laži. Posle toga su me svi sportisti muvali, ali sam se opametila, sve sam ih guglala, na društvenim mrežama sam proveravala imaju li devojke. S Kačarom mi je bilo vatreno krštenje - zaključila je Stanija.

