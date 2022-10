"BILO JE SVEGA! OD GRUDNJAKA, PREKO GAĆICA, DO PARFEMA" Zdravko Čolić priznao šta su mu žene poklanjale, a ovako održava LINIJU!

Pevač Zdravko Čolić otkrio je kakvi mu pokloni prijaju na koncertu i kako provodi svoje slobodno vreme.

On je priznao da su žene sve radile kako bi mu skrenule pažnju.

foto: Dragan Kadić

- To je jako teško. Bilo je svega. Od grudnjaka, gaćica do cveća, lutki raznoraznih, do ozbiljnih nekih parfema. Svašta nešto je bilo u mojoj karijeri. Sve je to deo karijere i deo zivota. Radujem se svakom poklonu naravno. Najviše volim cveće, kada mi neko podari jednu ružu ili mali buket - pričao je pevač.

foto: Dragan Kadić

Kako održavate kondiciju? Da li trenirate i da li uzimate vitamine?

- Ja sam kampanjac. Malo kad treba ja se primirim, a ovako volim društvo i da se opustim. Malo da sednemo da se popije, druži. Ali kada je nešto ozbiljno da se priprema mislim da sam ceo život bio vrlo disciplinovan. Tako da je sve pitanje perioda kada se nesto radi, kada se ne radi.

Kurir.rs/Telegraf

