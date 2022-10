JOVANA JEREMIĆ O SKANDALU ČEDE JOVANOVIĆA I NJEGOVE ŽENE JELENE: "Ona je pomahnitala, izgleda da sam ih ja UREKLA..."

Kao bomba u medijima je odjeknula vest da su se lider LDP Čedomir Jovanović i njegova supruga Jelena potukli u stanu.

Jovana Jeremić je sada progovorila o ovom skandalu i navodima da baš ona namešta krizu u braku.

- Da li ja mogu u jednoj čorbi da nisam mirođija?! Nemam veze sa Čedom Jovanovićem i sa njegovom ženom koja je pomahnitala. Dok sam danas prelazila peščki prelaz zazvonio mi je telefon i kažu mi da me je pominjala njegova žena. Niti se bavim Čedom i Jelenom, niti bilo šta. Nikada u životu nisam o njima rekla ružnu reč, samo sam ih hvalila da su skladan par, ali izgleda da sam ih urekla - rekla je Jeremićeva, pa dodala:

- Nemam veze sa tom pričom i ne znam odakle toj ženi uopšte moje ime da me proziva da sam ruska špijunka. Ja pripadam samo narodu Srbije, jer sam najomiljeniji novinar u ovoj zemlji. Ne shvatam u tim njihovim stanjima ludosti u kojim se nalaze zašto mene spominju i šta ću im ja u toj celoj papazjani?! Dovoljno su jedno i drugo iskompromitovali sami sebe u proteklih godinu dana, da im Jovana Jeremić nije potrebna u toj halabuci. Čeda je sam u intervjuu rekao da je došlo do obračuna sa ženom i potvrdio je da je došlo do tuče, tako da ne znam zašto se ljuti na mene, treba da se ljuti na svog muža! Nemojte da verujete u te priče, želim to da demantujem! Ne znam ni Čedu ni njegovu ženu, njega znam samo preko televizije. Molim vas da prekinete da pričate gluposti - rekla je Jovana u emisiji "Do koske sa Jovanom Jeremić".

