TOMA NIJE VOLEO SILVANU, VEĆ NJENU SESTRU! Ovo je misteriozna Mirjana! Čovek koji zna sve tajne ESTRADE otkrio NAJVEĆU

Nema koga nije fotografisao Zoran Kuzmanović Munja za poslednjih pedeset godina na estradi. Svojom kamerom ovekovečio je mnoge ljude i događaje. Znalci tvrde da je kandidat za Ginisa po broju fotografija koje su krasile omote ploča, kaseta i diskova.

Nama te tajne koju on ne zna na našem estradnom nebu. Njegovom oku i kameri nije moglo ništa da promakne. Tako je otkrio i da pokojni Toma Zdravković nije u stvari bio zaljubljen u koleginicu Silvanu Armenulić, već u njenu sestru, koja je poginula u saobraćajnoj nesreći zajedno sa pevačicom.

- Mogao bih o Tomi da pričam do sutra. Uradio sam za njega nekoliko poslednjih omota albuma. Odlazio sam na njegove poslednje svirke u kafani "Kum" kod Vuka. Svako veče do fajronta. Poslednji intervju s njim na VMA je uradila Zorica Konić, ali ja nisam mogao da odem da ga fotografišem. Lepo je što danas imamo film o Tomi. Međutim, on nikada nije bio zaljubljen u Silvanu, već u njenu sestru Mirjanu. Tadašnja redakcija Ježa bila je prekoputa njenog stana u Nušićevoj ulici, a u blizini je bila čuvena kafana u kojoj se estrada okupljala... Toma je bio mnogo zaljubljen, mnogo ju je voleo, ali je u međuvremenu uleteo jedan sportista, prvak u boksu, koji je i dan-danas živ i koji može da potvrdi ovu priču. Mirjana se zaljubila, ostala je u drugom stanju i ubrzo i nastradala, ispričao je Munja za Životnu priču u Kuriru pre izvesnog vremena.

