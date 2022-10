"MNOGE KOLEGE UZIMAJU NA HILJADE €, A MUZIČARIMA DAJU DNEVNICE!" Pevači nezadovoljni podelom bakšiša na veseljima, ovo su DETALJI!

Privatna veselja i iznosi koje pevači i muzičari dobijaju kako bi svojom pesmom i muzikom uveličali slavlja širom zemlje i dijaspore, kao i velike količine bakšiša koje estrada na tim veseljima dobija, oduvek su bile interesantne medijima i javnosti.

Pevači o iznosima koje dobijaju na privatnim veseljima nikada nisu hteli javno da govore, ali su se često pojavljivali snimci na kojima se vidi kako gosti kite pevače velikim svotama novca.

Međutim, u poslednje vreme došlo je do tihog rata između pevača i muzičara koji sviraju na veseljima oko toga ko više zarađuje i kako se novac deli između njih, a priča je potekla od mladih pevačica Zorane Mićanović i Barbare Bobak, koje nisu zadovoljne ovom podelom.

- Nema više na ravne časti, nego ima fiksno. Mnogi misle da mi pevači, i koji smo poznati i koji nismo, zarađujemo silne pare. To nije tako kako izgleda. Kad odemo na svadbu, mi pevamo, oni snimaju, pune ruke bakšiša, po 10.000 evra i više. To ne ide sve nama. Mi uvek to dajemo muzičarima - tvrdi ona, dok Bobakova tvrdi da neke velike zvezde neće da dele bakšiš.

- Ja imam svoju cenu, od svoje cene plaćam bend, a kada dobijem neki bakšiš, to sve dam njima. Mnoge kolege koje su veliki džekovi ne daju svojim muzičarima, samo daju dnevnice od 150-200 evra. Oni za sebe uzmu nekoliko hiljada evra plus bakšiš, ne daju im ni dinara. Mnogo njih to radi, oni to praktikuju, što se mene tiče, ja bakšiš dajem muzičarima, ne uzimam ga nikad - kaže ona.

Ipak, za razliku od njih dve, harmonikaš Aleksandar Sofronijević tvrdi da se u njegovom orkestru sve deli na ravne časti.

- U mom orkestru bakšiš se uvek delio pošteno i na ravne časti, sve što se zaradi, to se deli, ako je to dogovor. Postoje i neki dogovori kada pevači imaju fiksni honorar i ne ulazi u bakšiš orkestar, a orkestar svira samo za sebe. To je sada trend. Orkestar može da svira za neki garantovani iznos novca kad se dogovori s gazdom, a ako nešto zafali od bakšiša, to se doda, a ako se prebaci, orkestar je to zaradio. Ja uvek častim kolege kad se prebaci taj iznos o kom smo se dogovorili.

Harmonikaš Mirko Kodić stao je na stranu mladih zvezda.

- Angažovanja za veselja rade menadžeri. Oni ugovaraju tezge, pogode orkestar i pevače za fiksnu cenu i to je to. Ukoliko gosti na veselju daju dodatni novac jer su poneseni atmosferom, sav taj novac i od pevača i od muzičara ide u zajedničku kasu. Te pare se posle broje i sve to između sebe dele gazda koji je pravio slavlje i menadžer koji je to organizovao. Mi kao pevači i muzičari od tog novca nemamo ništa, jer smo se pre toga dogovorili o fiksnoj ceni. Najveći problem tu imaju mladi pevači, koji imaju malu fiksnu cenu. Bez bakšiša to im je ništa, dok velike pevačke zvezde s tim uopšte nemaju problem - rekao nam je čuveni harmonikaš Mirko Kodić.

Pevačica Nadica Ademov takođe nam je rekla da svi muzičari i pevači rade za fiksnu cenu bez bakšiša.

- Nikad nisam imala problem ni sa kim vezano za isplatu. Kako može muzičar koji košta maksimalno 500 evra da uzima više od pevača? Svi angažovani muzičari i pevači idu na fisknu cenu i ne postoji bakšiš. Tako je na ovim veseljima na kojima ja radim - poručila nam je Nadica.

Pevačica Stojanka Mitrović Ćana ističe da je sve stvar dogovora.

- Plaćanje pevača i muzičara je stvar dogovora. Ja radim za fiksnu osnovu, bez garancija, i sve delim na ravne časti sa muzičarima. Postoje tzv. garancije muzičarima od domaćina veselja, i to je siguran novac. Ako zafali od bakšiša, to sve nadoknađuje gazda, do iznosa koji je ugovoren kao garancija. Ako bude nešto preko toga, deli se na ravne časti. Sve te pare koje vidite da gosti daju pevačima i muzičarima, to je taj novac od garancije. To nije ništa posebno, te ne stoje priče da se na slavljima mnogo zarađuje. Sve to zavisi i od toga koliko su gosti galantni, ali i kako domaćin želi da se pokaže - rekla nam je Ćana.

Aleksandra Mladenović kaže da ona nema problema jer na nastupe ide sa svojim bendom.

- Sa sobom vodim svoj bend i mi sve delimo na ravne časti, idem isključivo s njima. Mislim da drugi rade isključivo fiksno, da pevač radi za svoj honorar koji je ugovorio, dok sav bakšiš ide bendu. Tako sam ja radila dok nisam imala svoj bend. E sad, postoje i pevači koji ne žele da rade bez bakšiša. Sve je stvar dogovora.

