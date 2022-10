JANA KRIJE INTIMU KAO ZMIJA NOGE, SAD OTKRILA DETALJ POSLE 25 GODINA BRAKA: "Bilo je ljubomore, mlađi je, morao je da TRPI!"

Pevačica Jana Todorović pojavila se na jednom događaju gde je progovorila o svom braku.

Jana je sa mužem Ivanom 25 godina, a sada je prvi put priznala da je u braku imala nesuglasice. Inače, pevačica retko priča o privatnom životu, pa javnost nije znala ove detalje.

foto: Ana Paunković

"Kako da ne, to je bilo pre 20 i više godina, zaista je predivan osećaj. Poštovanje, razumevanje, tolerancija, to je najbitnije, zato moj brak traje punih 25 godina, to želim i našim mladencima. On je mlađi od mene dve godine, morao je da sluša i neke negativne komentare, bilo je ljubomore i svačega. Sada smo super, sve se promenilo kada se rodila naša ćerka. Čuvam privatni život, ko želi, on to može", rekla je Jana Todorović.

foto: Damir Dervišagić

Inače, Jana i njen muž upoznali su se dok je ona nastupala.

"Ivan i ja smo se upoznali dole na Kosovu, gde sam ja i živela i pevala. On je došao da me čuje jer mu je trebala muzika i naravno radna pevačica za restoran koji je otvarao u Minhenu", pričala je Jana jednom prilikom, pa nastavila:

foto: Ana Paunković

"Čim me je čuo na prve neke taktove, na prvu pesmu je reagovao. Posle dva sata je prišao i rekao: "Ti ćeš biti moja ili ničija". Tako je izgledao naš prvi susret i pored toga, ja sam imala vezu, što bih sad krila."

Kurir.rs/K.Đ.

