KAKAV BLAM! ĐOLETA ĐOGANIJA ONA NIJE PREPOZNALA: "Ja stvarno ne znam ko ste VI!" Ovako je odgovorio (VIDEO)

Popularni denser Đole Đogani bio je gost emisije "Brak na neviđeno" gde je pričao o svojoj muzici i spotovima.

Ipak, desila mu se jedna neprijatna situacija kada ga devojka koja učestvuje u emisiji nije prepoznala.

foto: Printscreen /Brak na neviđeno

- Ja sam snimao nekoliko spotova. Znaš li moje pesme i spotove? - pitao je Đole učesnicu, na šta mu je ona odgovorila:

- Ja vas iskreno ne prepoznajem! - kazala je ona, dok je Đole pocrveneo od muke.

foto: Printscreen /Brak na neviđeno

- Ti mala ne znaš ko sam ja, nikada nisi čula za Đoganija? - poručio je Đogani.

- Za Đoganija jesam - istakla je učesnica, a na sve to se nadovezala i voditeljka.

- Kakav blam. E pa to je on - poručila je voditeljka. Đole je kasnije otkrio da mu ne smeta to što ga učesnica nije prepoznala s obzirom da je veoma mlada.

