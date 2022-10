TEŠKA OPTUŽBA! Zvezda "Granda" tvrdi: Ginekolog je pokušao da me siluje. Doktor odgovara: To je laž!

Nekadašnja takmičarka "Zvezda Granda" Dragana Stamenić optužila je ginekologa R. M za pokušaj silovanja. Ona je na društvenim mrežama objavila fotografiju doktora i post, koji je sutradan uklonila sa Instagrama.

- Ovakvim slučajevima treba stati na put! Sve je počelo mojim dolaskom u ordinaciju. Tokom pregleda mi je pokušavao dodirivati noge govoreći: "Lepa si"; "Divna si i zgodna žena","Sa tobom bi trebalo jako nežno". Tom prilikom se svojim polnim organom naslonio na mene, pokušavajući da uradi i pokaže to na šta je mislio. U više navrata sam viknula, govoreći da se pomeri od mene, što očigledno nije shvatio ozbiljno, već mi se prilikom završetka pregleda ponovo približio, zagrlio me na silu, privukao i poljubio (u masku), uhvatio za zadnjicu i rekao kako se uzbudio. Izašla sam pod stresom i otišla u policiju. Tamo su mi rekli da su i oni sami čuli dosta o tome šta dotični radi - napisala je ona između ostalog.

foto: Printscreen/Instagram/Draganna Stamenic

Tim povodom pozvali smo lekara, koji je rekao da je osuđen, ali ne za silovanje, nego sa seksualno uznemiravanje: - Užasno. Verujte da mi je muka da pričam. Uništila mi je porodicu. Nikakve veze nema s tim što je napisala. Ona je kao navodno pevačica, a kad je narod počeo da me brani, ona je povukla to što je napisala. Ne volim da se provlačim po novinama jer sam lekar tolike godine od ugleda. Znate li šta je silovanje? To je laž! Ona me je prijavila za seksualno uznemiravanje, ali eto, neko želi da vas uništi na pokvaren način. Njen advokat je mene teretio za seksualno uznemiravanje i za to sam osuđen. Kaže da je zvezda "Granda", kakvo nam je nebo ako su nam takve zvezde. Što je skinula tu objavu, ni u sudu nije pominjano silovanje, čak su i polne radnje odbijene.

Ljiljana Stanišić

