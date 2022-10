"TO JE ZAVRŠENA PRIČA, BIVŠIMA ŽELIM SVE NAJBOLJE!" Ljupka volela 15 godina starijeg, razlupala mu auto, a evo da li je sad u vezi

Pevačica Ljupka Stević progovorila je dve godine kasnije o skandalu o kome je brujala nacija, a to je urnisanje automobila partnera od koga je doživela prevaru.

Takođe, otkrila je svoj trenutni ljubavni status, ali i kakva je oduvek bila kada su muškarci u pitanju.

Pevačica je na početku razgovora u "Premijeri" govorila o ljubavnom statusu i emocijama, pa otkrila svoje planove kada je budućnost u pitanju.

foto: Pritnscreen

- Ne postoji ni bivši ni sadašnji, ali se nadam budućem. Ali, imala sam buran vikend, 20 sati nespavanja, nekoliko vožnje, a evo sada sam ovde. Nemam ni vremena ni za ljubav iskreno. Nemam vremena ni da izlazim a ni da se krećem. Svi ti moji udvarači jedino mogu negde usput da me sretnu. Neka veza mi nije ni fokus a ni predmet interesovanja, jer u ovom trenutku ne bih mogla ni da se posvetim nekome onako kako treba.

Večito pitanje u muško-ženskim odnosima je da li bivša ljubav može postati i buduća, a pevačica je dala svoj sud na ovu temu i priznala da je ona izuzetak kada je ova dilema u pitanju.

- Mislim da ne, bar iz nekog mog iskustva. Nikada se nisam vraćala na staro, sve što je bivše kod mene ostaje u prošlosti. Ako je ljubav velika ili ako postoji, možda jeste moguće, ali ja sam malo drugačija. Kod mene su bivši zabetonirani.

foto: Damir Dervišagić

Ljupka je otkrila i da li se ikada nakon skandala sa bivšim partnerom Simićem, čula ili videla, kao i da li postoji mogućnost za potencijalnim pomirenjem.

- To je apsolutno završena priča, to je bilo pre oko dve godine, bilo je davno. Zaista, bivšima želim sve najbolje, ali to je zauvek završeno.

foto: Kurir televizija

Pevačica je otkrila i da li se ikada viđala sa bivšim devojkama svog partnera, bilo da li je u pitanju tajno ili javno.

- Nikada to nisam uradila zaista, nisam imala takva iskustva. Više sam ja bila ta koja sama zove neke bivše pa objašnjava kako stoje stvari. Oduvek sam ja bila tako oštra u svojim vezama.

Kurir.rs

Bonus video:

03:23 LJUPKA STEVIĆ GOLA PRED KAMERAMA! U programu uživo pokazala svoje NAPUMPANE GRUDI: Kipe ispod samo jedne TRAKICE