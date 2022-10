MILIĆ VUKAŠINOVIĆ ZBOG DUGOVA POKOJNE ĆERKE POSTAO BESKUĆNIK! Prodao stan u Sarajevu, a onda ga dočekalo ŠOK SAZNANJE!

Milić Vukašinović uspeo je da proda stan u Sarajevu, ali iako je planirao da od tog novca kupi sebi i supruzi Suzani nekretninu u Beogradu, kako bi konačno imali svoj krov nad glavom, to se neće dogoditi.

Roker će i dalje biti podstanar i plaćati mesečnu kiriju za iznajmljeni stan na Karaburmi jer je, kako Kurir saznaje, sav novac potrošio vraćajući dugove koji su ostali iza njegove pokojne ćerke Maje Avdibegović.

Izvor blizak muzičaru kaže da je veliki stan u centru Sarajeva, u kom je živela njegova ćerka sa svojim partnerom, bio pod hipotekom. Milić je svojoj ćerki redovno slao novac kako bi tu hipoteku na vreme otplaćivala. Međutim, kako se ona našla u paklu narkotika, ona nije plaćala taj kredit, a tokom godina nakupio se i iznos za mesečne režije, koje takođe nije plaćala, jer je sav novac koji je dobijala od oca koristila za kupovinu narkotike, od kojih je bila zavisna.

Nakon što je Maja izvršila samoubistvo u julu 2018. godine u Sarajevu, Milić je odlučio da proda ovaj stan, kako bi novac od njega uložio u kupovinu stana u Beogradu, gde već godinama živi kao podstanar na Karaburmi sa svojom suprugom Suzanom. Međutim, do ovoga nije došlo, jer je popularni "doktor za rokenrol" od novca koji je zaradio prodajom stana odmah morao da isplati svu zaostalu hipoteku i režije koje nisu bile uplaćivane mesecima. Kad je isplatio sva dugovanja, njemu u džepu nije ostalo gotovo ništa, te nije mogao da jednom zasvagda reši svoje stambeno pitanje u Beogradu.

Kako bismo proverili naša saznanja, pozvali smo Vukašinovića, koji je potvrdio autentičnost naših informacija, a zatim nam i detaljnije objasnio šta se desilo i ko sada živi u tom stanu za koji je bio izuzetno vezan.

- Tačno je sve, nažalost. To je bio divan veliki stan, na odličnoj lokaciji. Stan sam prodao, ali sam sav novac morao da dam kako bih isplatio tu hipoteku, koja je bila ogromna, i režije, koje Maja nije plaćala godinama. Zašto nije plaćala? Zbog droge. Heroin je pojeo taj stan. Ne znam ni sam koliko sam joj novca slao za taj stan, a ona je sve to trošila na drogu. To sam tek kasnije saznao. Zbog toga nismo mogli da kupimo stan u Beogradu. Stan su kupili fini ljudi, za svoju ćerku studentkinju - ispričao nam je Milić.

Mrtvu je pronašla drugarica Predozirala se lekovima Ćerka Milića Vukašinovića izvršila je samoubistvo u stanu u sarajevskoj ulici Jezero u julu 2018. godine. Nju je mrtvu pronašla drugarica, koja je pozvala policiju i Hitnu pomoć, ali devojci nije bilo spasa. foto: Privatna Arhiva Prema tadašnjim preliminarnim rezultatima istrage i pregleda tela, utvrđeno je da je uzrok smrti najverovatnije predoziranje lekovima. U junu te godine, Maja je takođe pokušala da se ubije kad je žiletom prerezala vene u kupatilu. Tada je spasena blagovremenom reakcijom lekara, a kasnije je lečena na psihijatrijskoj klinici.

