NA SVOJOJ JAHTI SLIKALA SE GOLA, GOSTILA MARIJANOVIĆE, PRAVILA ŽURKE: Afrika priznala šta će se desiti sa njenim čuvenim BRODOM

DOŠLO VREME I ZA TO

Pevačica Sandra Afrika uživa u luksuzu i nikad nije krila da ima novca da sebi priušti sve.

Sandra poseduje čak i jahtu, na kojoj je paparaci često uhvate oskudno odevenu, a čak se i sama slikala golišava.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je govorila da je plovidba jahtom jedan od idealnih načina da se opusti posle napornih nastupa, ona smatra da je idealna i za žurke koje organizuje. Iako su se mnogi začudili što ona poseduje ovo skupoceno vozilo, pevačica je to opravdala činjenicom da dobro zarađuje od svojih nastupa koje ima svakodnevno.

foto: Ana Paunković

Jednom prilikom je Sandra izjavila i da je jahtu dobila od babe, a sada je otkrila šta će se desiti sa njenom "mašinom".

foto: Printscreen/Instagram

- Ova jahta se prodaje, pa će se dodati za neku skuplju - rekla je Afrika u "Premijeri".

Podsetimo, na Sandrinom brodu bili su i Marjanovići dok je Jelena bila živa.

foto: Printscreen/Instagram

- Ona je bila divna osoba. Zoran ju je gledao kao malo vode na dlanu. Nikad se nisu svađali, bar ne pred nama, a stvarno smo bili bliski. Kod Jece i Zorana sam bila i na svadbi. Bili su i na mom brodu, nisam htela to nikom da pričam do sada... Nisam želela da me zovu i zapitkuju o njima - izjavila je Afrika svojevremeno.

Kurir.rs/K.Đ.